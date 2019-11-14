偷遍大台南娃娃機 「海螺先生」禿頭特徵遭鎖定被逮

邱姓男子因為禿頭，被娃娃機台業者鎖定最終被逮。（記者王捷翻攝）

2019-11-14 21:19:15

〔記者王捷／台南報導〕邱姓男子都戴口罩犯案偷娃娃機，卻沒想到因為禿頭被業者鎖定報案，警方懷疑邱男拿萬用鑰匙，犯下20多起竊案最少偷了5、60顆俗稱「海螺」的藍芽音響，目前正擴大清查中。

30多歲的邱男自稱，原本是物流司機，有穩定的收入，後來因為涉嫌詐欺罪，金融帳戶被凍結，無法獲得薪水，因此向朋友要了娃娃機台的萬用鑰匙，一個月內洗劫大台南娃娃機，且專偷「海螺」，再轉手販售給其他娃娃機台業者。

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業者發現機台被盜，幾位受害店家將監視器調閱出並比對特徵，發現邱男除了都用萬用鑰匙開啟娃娃機偷竊外，還會戴口罩遮掩，不過因為邱男身形消瘦又有地中海禿頭，因此被業者認為犯下多起「海螺」竊案的都是同一人，還替邱男取了「海螺」這個綽號，將邱男的照片與特徵，傳到各臉書與群組。

警方循線到邱男，雖然業者估計邱男至少偷了5、60顆海螺，但好不容易盼到邱男落網，卻討不回來失竊的「海螺」，因為邱男一得手後就將海螺轉賣，讓業者求償無門。警方指出，在獲報後將邱男逮捕，訊後將依竊盜罪嫌移送，並擴大清查邱男得手的贓物，也呼籲業者有遇到娃娃機失竊，可向警方聯繫。

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