抓小偷被警察攔下 娃娃機業者：我在跟監拉！
〔記者王捷／台南報導〕賴姓男子在台南犯下多起竊案，都用砂輪機破壞娃娃機店的兌幣機偷零錢，讓業者、警方都鎖定他，12日凌晨，葉姓業者發現賴男在路邊抽菸，騎車跟在步行的賴男後方，結果因為騎車太慢，被警方攔下，葉男立即向警方表示在跟監賴男，還好警員反應很快，一聽到葉男描述，立刻上前逮捕剛犯完案的賴男，訊後警方將賴男依加重竊盜罪嫌移送法辦。
30多歲的賴男，在中部用同樣手法犯案，被台中的業主與警方鎖定，在上個月中才南下到台南破壞兌幣機偷走零錢，在一個月間已有4、5處娃娃機店的兌幣機遭賴男破壞行竊，讓部分業者很不爽，與同行比對後才得知，賴男都用步行犯案，犯案後大多不會留在台南過夜。
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警方獲報後，從業者提供的監視器影像沿線追查，並在賴男可能的行動範圍加強巡邏，但仍沒有逮到賴男。12日凌晨，賴男在一間娃娃機店犯案後，正巧被葉姓業者發現，因此偷偷騎車跟蹤，並在群組上揪被害人到場，但是他騎車走走停停，引起警方懷疑，所以上前將葉男攔下來。
葉男一看到警員巡邏車靠近，立刻要警方關掉警示燈，因為他正在跟蹤賴男，當時賴男正在前處不遠的騎樓下抽菸，警員聽到葉男的解釋，馬上將賴男與近期的連續竊盜案聯想在一起，並呼叫支援上前將賴男視為準現行犯逮捕，同時在賴男的包包中搜出犯案用的砂輪機還有偷來的零錢。
據了解，賴男被逮捕後，坦承犯行，但業者也很好奇賴男為什麼不正常工作，靠偷娃娃機店的錢維生，不過賴男只簡單解釋缺錢，訊後警方將賴男依加重竊盜罪嫌移送法辦。