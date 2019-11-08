真丟臉！2男缺錢竟到學校偷學生的錢

苗栗地院依成年人共同對少年犯竊盜罪，各罰5000元，如易服勞役，以1000元折算1日。（記者彭健禮攝）

2019-11-08 17:39:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣羅姓、劉姓2名男子，年齡都20多歲，因缺錢花用，卻不思以正當途徑賺取所需，竟2度跑到中學校園內，偷取未成年學生的財物，被警方循線查獲送辦，苗栗地院依成年人共同對少年犯竊盜罪，各罰5000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

判決書指出，羅、劉2男，於去年10月22日，一同徒步前往苗栗縣頭份市某中學，趁學校教室無人看管之際，進入2間教室，分別偷了1名學生300元，教師的150元，得手後花用。

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羅、劉2男食髓知味，於同年月27日下午1點許，再一同前往這間中學，又見一間教室無人，入內拿走學生的1件粉紅色外套、2件短袖T恤及1件黑色牛仔吊帶褲。

被害學生、教師發現物品遭竊報警，經員警調閱校園監視畫面，循線將羅、劉2人查緝到案，依法送辦，由苗栗地檢署聲請簡易判決處刑。

法官認為，羅、劉2人所犯竊行，對象包括未成年人，應依刑法第55條之規定，從一重論以成年人共同對少年犯竊盜罪處斷，不過衡量2人不法所得不多，且犯後坦承不諱，依成年人共同對少年犯竊盜罪，共2罪，各處應執行罰金5000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

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