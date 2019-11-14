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影像曝光！驚天一喊 偷包賊高舉雙手落慌逃

一名竊賊行竊貨車司機的包包，卻被熱心民眾發現大喊「小偷！」。（記者陳建志翻攝「大里人聊天室」）

一名竊賊行竊貨車司機的包包，卻被熱心民眾發現大喊「小偷！」。（記者陳建志翻攝「大里人聊天室」）

2019-11-14 12:49:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名偷包賊，昨天騎著單車出現在大里，趁著貨車司機下車送貨，來回徘徊後出手偷走駕駛座上的包包，沒想到整個過程被一名正義姐從窗戶看到，大喊「抓小偷！」，原已得手準備離開的偷包賊，被這驚天一喊嚇到，趕緊掉頭把皮包放回去，還高舉雙手狀似投降，最後騎上腳踏車落荒而逃，網友稱讚這名女網友「台灣有妳真好!」。

這名偷包賊，昨天騎腳踏車出現在大里大德街、大成街口，發現一名貨車司機下車送貨，先在貨車旁來回徘徊，確定沒人發現後，出手從駕駛座窗戶偷走司機的包包，沒想到竊賊鬼鬼祟祟的行為，早就引起附近一名正義姐的注意，拿起手機蒐證。

看到這名小偷伸手拿走包包，立刻從樓上大喊「小偷！」、「抓小偷！」，原以為神不知鬼不覺已經得手的小偷，被這響徹雲霄的驚天一喊嚇了一大跳，趕緊掉頭把包包放回貨車駕駛座，還高舉雙手狀似投降，似乎在說：「麥擱喊啊」，不過這名正義姐，看到他坐上腳踏車準備逃逸，繼續大喊「不要跑，騎腳踏車的小偷」，讓這名已經嚇死的小偷，趕緊加快腳步騎著腳踏車落荒而逃。

女網友將整個過程po上臉書社團「大里人聊天室」，提醒大家離開車子時要注意自己的財物，網友看到紛紛留言「台灣有妳真好! 」、「正義之聲不絕於耳」、「讚啦！現在很多人都選擇漠視，有妳真好」、「給你一萬個讚」，對於女網友大喊嚇跑竊賊讚賞有加。

霧峰分局國光派出所黃琪勇所長表示，該名貨車司機因沒有財物損失並未報案，不過該名男子已涉嫌竊盜未遂，從網路上發現後，已主動派員警調查，目前除調閱監視器，並將聯絡貨車司機協助偵辦，追查犯案男子身分。

下手偷包包的竊賊，被民眾大喊小偷嚇到，把包包放回去，還高舉雙手狀似投降。（記者陳建志翻攝「大里人聊天室」）

下手偷包包的竊賊，被民眾大喊小偷嚇到，把包包放回去，還高舉雙手狀似投降。（記者陳建志翻攝「大里人聊天室」）

行竊失風的竊賊，聽到正義姐大喊：「不要跑，騎腳踏車的小偷」，嚇得加快腳步逃逸。（記者陳建志翻攝「大里人聊天室」）

行竊失風的竊賊，聽到正義姐大喊：「不要跑，騎腳踏車的小偷」，嚇得加快腳步逃逸。（記者陳建志翻攝「大里人聊天室」）

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