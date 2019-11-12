苗警擁多層次通譯資源 遇到庫德族「碼A通」

縣警局購置口譯機並推薦實用免費翻譯APP予第一線員警使用，協助員警處理涉外案件克服溝通障礙。（圖由警察局提供）

2019-11-12 22:17:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全球化浪潮衝擊各個產業，警察工作也不例外！苗栗縣警察局一年要處理超過300件涉及外國人的案件，若沒有通譯人員的協助，警方無法發掘涉外案件真相，更無法保障相關涉案人的權益。縣警察局因應日益增加的涉外案件通譯需求，特別建置三層次通譯資源網絡，人才庫共涵蓋超過30種語種，逾200名通譯人員，連國人不常聽到庫德族語也在人才庫中。

警察局表示，位於通譯資源網絡第一層是常用通譯人才庫，主要以東南亞語系及英語為主；第二層是次常用及罕用語種外部通譯智庫，這部分整合苗栗縣以北8個縣市警察局通譯資源，建立含日、韓語、巴基斯坦語、孟加拉語等22種次常用及罕用語種智庫。

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第三層則是善用科技設備補充前二層不足，近年來市售口譯機及翻譯APP準確度大幅提升，縣警局也購置口譯機並推薦實用免費翻譯APP予第一線員警使用，協助員警處理涉外案件克服溝通障礙。

警察局長翁群能表示，苗栗有國際雙慢城三義、南庄，又有國際自行車環島路線的台三線貫穿，時有外籍遊客向警方求助。

翁群能舉近期警察局處理的案件為例，一則是一名比利時男子騎自行車環島，因手機故障無法導航，經頭份分局員警熱心協助才得以繼續旅程；另一則是苗栗分局查獲2名孟加拉籍外僑逾期停留，但因縣內沒有精通孟加拉語通譯人員，故無法製作筆錄。承辦員警利用外部智庫聯繫到居住於桃園市通譯人員，在等候期間，先利用口譯機瞭解案情，以加速移送速度。

翁群能期許多層次通譯資源網絡可以作為第一線員警處理涉外案件堅強的後盾，協助警方提供最優質的服務。

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