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川普下令撤軍後 首見美軍於敘利亞邊境巡邏
2019-11-01 15:37:29
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普10月初下令美軍自敘利亞東北部、鄰近土耳其邊境的庫德族根據地撤軍，土耳其隨後出軍攻打庫德族，引發庫德族批評美方「背叛」。然而昨日（10月31日）美軍被發現在敘利亞與土耳其邊境巡邏，這是川普下令撤軍以來首見。
綜合外媒報導，美軍裝甲車昨日在敘利亞東北部的邊境城市卡塔尼亞（Qahtaniyah）被目擊；隨後又有約20輛掛著美國國旗的軍用車輛，被發現通過卡塔尼亞以西約30公里的城市卡米什利（Qamishli）。同時，有美軍的步兵及坦克軍隊抵達距敘、土邊境稍遠的代爾祖爾省（Deir al-Zour），並預計前往東北地區。
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1名來自庫德族組織「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）的消息人士表示，美軍確實在卡塔尼亞附近的邊境地帶「巡邏」，且強調這並非只是一次性的行動。據了解，美軍巡邏時有敘利亞民主力量的軍隊陪同。
川普上週曾表示，會有少量美軍留在敘利亞境內「有石油的地區」，以保護油田不被伊斯蘭國（IS）的餘黨或其他組織奪走。敘利亞國內油井主要分布在代爾祖爾省，但有少數分布在美軍被目擊巡邏的地區周邊。