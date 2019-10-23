土俄達成協議！庫德民兵後撤30公里 土國戰果獲維持

2019-10-23 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）週二和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）針對敘利亞問題展開6小時馬拉松協商，會談後土俄兩國同意，敘利亞境內的庫德族民兵組織人民保衛軍（YPG）必須撤離至離土敘邊界敘利亞一側的30公里外，安卡拉「和平之泉行動」帶來的既定現狀也將獲得維持。

綜合外媒報導，俄羅斯同意在敘利亞東北邊境設置「安全地帶」，安全地帶範圍則由土耳其掌控的邊境城市特爾阿布雅德（Tel Abyad）到拉斯埃恩（Ras al-Ain），畫出約120公里長、32公里寬的區域，而YPG將在23日中午12點開始，撤離到土敘邊界敘利亞一側的30公里外，同時也必須從敘北邊城泰勒里法特（Tel Rifaat）和曼比季（Manbij）撤離，俄羅斯軍警與敘利亞邊防部隊將進駐此地，並協助YPG成員及武器撤離該地區，預計將花費6天時間。

艾爾段強調，這項行動還保證了敘利亞的領土完整和政治統一，土國對敘利亞的土地和主權從未有任何興趣。艾爾段指出，土耳其和俄羅斯部隊將會在安全地帶聯合巡邏，兩國將會合作，讓目前在土耳其的敘利亞難民平安返國。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱讚土俄兩國所達成的協議可結束該地區的流血衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法