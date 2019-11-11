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私刻舊愛吳春台印章侵吞千萬股權 名媛李珍妮判刑1年1月定讞

名媛李珍妮。（資料照）

名媛李珍妮。（資料照）

2019-11-11 11:47:29

〔記者張文川／台北報導〕中信資產管理公司董事長吳春台，控告名媛李珍妮9年前私刻他的印章，擅自將他名下價值1000萬元的服飾公司股權，移轉到她名下，涉偽造文書，李珍妮則主張這是吳當初答應給她的分手費；法院一、二審都認定李構成4次偽造文書罪，一審判刑1年2月，二審改判1年1月，可易科罰金39萬元，沒收服飾公司100萬股股權；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

一審台北地院依1件「行使偽造私文書罪」判李珍妮5月徒刑、3件「使公務員登載不實罪」各判刑3月，4罪併判1年2月；二審高等法院將「行使偽造私文書罪」改判5月，其餘3罪維持原判。

李珍妮上訴至最高法院，但由於「使公務員登載不實罪」是法定刑期3年以下的輕罪，一、二審皆判有罪者不得上訴至三審，高等法院先前已裁定駁回此3罪的上訴確定。

因此，最高法院的審理範圍僅有行使偽造私文書1罪，今認定二審判決無違誤，駁回上訴，全案至此全部定讞，全案合併刑期不變，仍為1年1月、可易科罰金39萬元。

吳春台指控，多年前他出資1000萬元，與李珍妮合資開設服飾公司，由李珍妮掛名執行長，2人於2009年6月分手，同年12月他和米凱莉結婚，李珍妮卻在婚禮前夕要求他簽股權轉讓同意書，傳簡訊、送紙條威脅他，若他不同意，她就會出現在婚禮上，但他並未報案。

直到4年前，李珍妮與吳春台打認女官司，米凱莉也與李珍妮打妨害名譽官司，炒得沸沸揚揚，吳春台為求自保，請律師調查他以往與李珍妮的金錢往來，赫然發現他的服飾店1000萬元股權，已被李珍妮私自移轉到她名下長達5年之久。

且服飾公司在這5年期間改選董監事會、改名、修改章程、變更營業項目，吳春台都完全不知情，認為李珍妮私刻他的印章，以便辦理各種移轉時用印，報警控告李珍妮偽造文書、恐嚇；北檢起訴李偽造文書罪，不起訴恐嚇罪。

台北地院審理期間，法官傳喚服飾公司各相關人等作證，吳春台作證完畢後，還發生插曲，李珍妮突襲扯下吳春台一撮頭髮，將頭髮送驗和她女兒比對DNA。

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