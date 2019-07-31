吳春臺控舊愛李珍妮吞股權 索賠1300萬結果出爐

2019-07-31 17:05

〔記者溫于德／台北報導〕貴婦李珍妮（現名李晨頤）遭前男友吳春臺指控斯私刻他的印章，將他名下的服飾公司股權移轉到自己名下，提告索賠償股票價值及精神慰撫金共1300萬元。台北地院歷經2年時間審理，今駁回吳春臺請求，可上訴。

國喬石化前董事長吳春臺2005年間曾與李珍妮交往，兩分手後，吳春臺控告李珍妮2008年偽造文書，擅自將他名下的服飾公司格麗茲（更名為法婕緹）價值1000萬元股權移轉到自己名下，且公司改選董監事會、改名、改章程、變更營業項目，他都完全不知情；但李女辯稱是談好的分手費，否認犯案。

刑事一審拒絕採信李珍妮辯詞，依4次偽造文書罪併判李珍妮1年2月有期徒刑，可易科罰金42萬元；二審酌減改判1年1月徒刑，可易科罰金39萬元，犯罪所得100萬股股權須沒收，可上訴。

附帶民事求償部分，吳春臺主張李珍妮應賠償股票價值1000萬元與精神慰撫金300萬元。

李珍妮委託律師辯稱，根據吳男財產所得清單可知，吳男2009年已沒有格麗茲股票，卻在2015年才提告，已逾時效，且格麗茲仍存續中，被告可以返還股票，但本案歷經多年，吳男今年6月突然將精神慰撫金由原本95萬於原提告到300萬元，顯然不合理。

吳春臺委任律師反駁，吳春臺原先不知道股票遭李珍妮移轉，且吳男發現後1個月就提告，此外，本案求償金額原先就是1300萬元，否認突然提高精神慰撫金。

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