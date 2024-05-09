機車雙載闖紅燈擊中停等區起步機車 3人噴飛受傷送醫

機車雙載闖紅燈擊中停等區起步機車，人仰車翻3人被撞飛受傷送醫。（民眾提供）

2024/05/09 10:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名蘇姓男子（23歲）騎機車載女子（18歲），疑未注意燈號已轉變紅燈，闖過十字路口，不慎與側向機車撞上，3人騰空撞飛，身上多處擦挫傷，車禍過程被民眾的行車記錄器拍下po到YouTube上提醒網友「綠燈起步真的要停看聽」，苓雅分局指蘇男闖紅燈為主因，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

苓雅分局今指出，昨天接獲通報車禍，需要警方協助，警方派員到場，經瞭解騎士蘇男（23歲）騎乘機車，搭載蘇女（18歲）沿復興二路南往北直行；另一名機車女騎士田女（51歲）行經四維、復興路口，先於待轉區停等。

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蘇男騎至路口疑未留意紅綠燈已轉換，逕自往前騎，田女見綠燈亮起，起步往前不久，就與左側來車碰撞，2車人仰車翻，3人都被撞飛重摔受傷，因多處擦挫傷，送醫治療無大礙，經酒測無人酒駕。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為蘇男闖紅燈，詳細肇事責任待送交通大隊初判，蘇男違規行為，依道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，可處1800元以上5400元以下罰鍰。

機車雙載闖紅燈擊中停等區起步機車，人仰車翻3人被撞飛受傷送醫。（民眾提供）

機車雙載闖紅燈擊中停等區起步機車，人仰車翻3人被撞飛受傷送醫。（民眾提供）

機車雙載闖紅燈擊中停等區起步機車，人仰車翻3人被撞飛受傷送醫，過程被民眾拍下po網提醒「「綠燈起步真的要停看聽」。（取自YouTube）

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