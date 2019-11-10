辦公室姦情扯謊遭性侵 因網購情趣用品破功

竹科女職員和同事有姦情，被丈夫發覺後，為了圓謊，竟謊稱遭同事性侵；但警方查出，她曾親自在購物網站訂購女性情趣用品，卻由小王取貨，才拆穿騙局。（情境照）

2019-11-11 00:40:18

〔記者楊國文／台北報導〕股票上市某封測大廠彭姓女職員和黃姓同事有姦情，彭夫發覺後，彭女為圓謊，竟謊稱遭同事性侵；但警方查出，彭女親自到購物網站訂購女性情趣用品，再由黃姓同事取貨，至此拆穿騙局，證實是「合意性交」。彭夫最終原諒妻子撤告，高等法院依4個相姦罪判黃8月徒刑，得易科罰金24萬元定讞。

未婚的黃男和彭女是竹科封裝大廠同部門同事，黃雖知悉彭女已婚，仍對她的美色為之傾倒，展開熱烈追求，時常下班後主動留下來協助彭女完成工作，終於打動她的芳心，首肯和黃約會、出遊。

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2017年1月6日，黃男事先請好假，並訂好摩鐵房間，約彭女前往燕好，彭女應允，臨時向公司請病假赴約，2人首度性交；同年2月2日、3日（農曆年初六、初七），黃以還在過年期間邀彭女到外縣市玩，彭女惟恐遇到熟人而拒絕，後來同意黃的建議，改到同一家摩鐵溫存，她騙丈夫說去上班，實則請特休假，連2天和黃在摩鐵房間玩樂、性交。同月6日，彭女、黃男又到該摩鐵第4度性交。

同年2月9日，彭夫在妻子手機的即時通訊LINE，發現她和黃親密對話，懷疑2人有姦情，逼問後，彭女坦承4度和黃性交，但謊稱她是遭性侵害的被害人，因黃在工作上一直刁難她，也以她的裸照威脅，她才被迫4度到摩鐵發生性關係。彭夫怒不可抑，到警局控告黃。

不過，警方查出，彭女數度臨時向公司請假，到摩鐵赴黃的約會，她還在蝦皮購物網站訂購女性情趣用品，指示黃出面取貨，質問彭女，她才哽咽坦承和黃是合意性交，未遭性侵害，說謊的原因是想維護這個婚姻。

對此，黃雖承認4度去過該摩鐵，但否認和彭女性交，堅稱「我是到摩鐵純休息」、「我為了要放鬆」，才獨自到摩鐵住宿。彭夫則在一審時撤回對妻子的告訴。

高等法院綜合相關事證，認定黃說詞不實，其相姦犯行明確，依4個相姦罪判黃8月徒刑，得易科罰金24萬元定讞。

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