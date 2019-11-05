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首頁　>　社會

北市警假冒調查官 誆查婚外情詐建商600萬「打點費」

王姓員警夥同2名友人，冒充調查官身分向退休建商詐得600萬元，台北地檢署今指揮台北市調處發動搜索。（記者黃捷攝）

王姓員警夥同2名友人，冒充調查官身分向退休建商詐得600萬元，台北地檢署今指揮台北市調處發動搜索。（記者黃捷攝）

2019-11-05 17:19:51

〔記者黃捷／台北報導〕台北市警局文山一分局王姓員警，涉嫌與2名友人冒充調查官，向1名退休建商佯稱掌握「養小三」證據，索要「打點費」，否則要將此事曝光。建商陸續於2017、2018年間交付逾600萬元，後來察覺不對勁向調查局檢舉，才知道全是詐騙。

台北市調查處獲報後展開調查，確認自己同仁身分遭冒用，並循線查出王男及其林姓、洪姓2名友人身分，台北地檢署今指揮台北市調查處，兵分4路發動至王、林、洪3名嫌疑人的處所，並約談他們到案，預計傍晚移送北檢複訊。

據悉，王等人得知受害的退休建商疑似有婚外情，先向建商佯稱是秘密單位「維安查報隊」，再假冒台北市調查處大安站某組長身分，以婚外情醜聞為把柄索款，建商誤信王等人，才會付錢希望他們不要偵辦此事。

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