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丈夫Line小17歲女同事「好久沒做了」 正宮氣炸怒提告

丈夫Line小17歲女同事「好久沒做了」，妻子氣炸提告妨害家庭。（記者鄭淑婷攝）

丈夫Line小17歲女同事「好久沒做了」，妻子氣炸提告妨害家庭。（記者鄭淑婷攝）

2019-11-05 15:22:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市丁姓婦人在51歲吳姓丈夫手機裡，發現丈夫與公司裡小17歲的黃姓女同事，有曖昧的Line對話簡訊，其中還提到「好久沒做了有點想」，丁婦氣炸怒告丈夫、黃女涉嫌妨害家庭，後又撤回對丈夫告訴，桃園地檢署檢察官觀諸對話前後文，認為吳男Line給黃女「好久沒做了有點想」，但黃女回覆「做臉」、「做蛋糕」、「做...啥」，難憑此認定雙方有發生過性行為，偵結予以黃女不起訴。

黃女辯稱，她確實曾與吳男、吳男小孩有一同出遊，但絕對沒有發生過性行為，且Line對話只是在閒聊、開玩笑而已。

檢方指出，觀諸雙方的Line對話，吳男傳送「外面熱」、「好久沒做了有點想」，黃女則回覆「做臉」、「做蛋糕」、「做...啥」，吳男又傳「妳還欠我30幾次」，黃女又回「什麼東西30次」、「30幾次是賞巴掌喔」，這些對話無法認定雙方有發生過性行為，且雖然雙方曾結伴出遊或言語曖昧，最多僅能認為兩人交情逾越一般同事或朋友，難認有構成刑法妨害家庭罪嫌，偵結予以不起訴。

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