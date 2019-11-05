她在房間撿到2G舊手機 打開驚見老公與小三偷情淫照

台中地院法官判林男與小三因侵權行為，連帶賠償30萬元。（資料照）

2019-11-05 23:38:28

〔記者楊政郡／台中報導〕阿寰（化名）與補教業教師林男結婚13年，育有2子，在家服侍公婆、照顧幼子，其樂融融，去年發現丈夫行車紀錄器有出入汽車旅館鏡頭，丈夫坦承一夜風流。過了3個月又從一支已淘汰2G手機發現丈夫與女子汽旅偷情約會拍照留念，及互傳裸露生殖器等特寫鏡頭，台中地院法官判林男與小三因侵權行為，連帶賠償30萬元。

阿寰是一名家庭主婦，與從事補教業的林男在2005年結婚，育有2子，在家服侍公婆、照顧幼子，家庭生活其樂融融，也從未懷疑老公會外遇，而去年2月20日他在汽車行車紀錄器上，發現車子有出入某汽車旅館的畫面，老公林男坦承曾經一夜風流，老公也認錯了，想說老夫老妻了，想睜一眼閉一眼就算了。

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去年6月又在收拾房間時，發現一支老舊2G手機，隨意按按，看看還能不能開機，林男也大方告知開機密碼，但開機後卻發現更不堪的內容，正式發現小三「阿琪」（化名）的真面目，還有兩人同往述夏汽車旅館，偷情約會拍照留念，還有兩人互傳裸露生殖器等特寫鏡頭與對方觀看，兩人顯然侵害她的配偶權，且情節重大，請求兩人連帶賠償70萬元。

林男坦承犯行，供稱他是在前年下半年至去年2月間，與阿琪才有逾矩行為，時間很短，而他從事補習班教職，收入有限，賠償70萬元太高，請法官酌減。

法官審酌林男是原告配偶身分，與阿琪發生逾矩的不檢行為，破壞阿寰家庭生活的圓滿幸福。審酌雙方財力，阿寰高於阿琪及林男甚多，原告請求精神慰撫金70萬元過高，應予核減為30萬元為適當。

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