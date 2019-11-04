首度開庭！梁敏婷控「逾越朋友界限」 王瞳否認

王瞳（左）、馬俊麟（右）因主演民視《大時代》爆出假戲真做，讓馬妻梁敏婷數度暴怒並認為侵害配偶權，提告求償400萬元。士林地院下午首度開庭。（記者潘少棠攝）

2019-11-04 17:59:17

〔記者溫于德／台北報導〕演員馬俊麟和王瞳合作《大時代》爆出假戲真做，讓馬妻梁敏婷數度暴怒並認為侵害配偶權，提告求償400萬元。士林地院下午首度開庭，梁女委託律師林晉宏強調，王瞳明知馬俊麟已婚，仍與馬俊麟有逾越朋友界限的曖昧行為，但王瞳委任律師周宜隆否認指控。

王瞳與梁敏婷均委託律師到庭。

梁女委任律師指出，王瞳明知馬俊麟已婚，仍與馬俊麟有諸多超過一般同事或朋友界限的曖昧或親密行為，已侵害配偶權，求償400萬元精神慰撫金。

請繼續往下閱讀...

王瞳委任律師否認王瞳侵害梁敏婷的配偶權，同時主張因梁女很多證物都是今天才提出，因此待庭後確認完畢再以書狀補陳。

但梁女委任律師認為，王瞳對於梁女主張的事實，如王瞳到底有無寫過卡片給馬俊麟等問題均未認否，訴訟很難順利進行。

法官王沛雷聽完雙方陳述後先諭知梁女委任律師，將王瞳涉及曖昧、親密態樣條列後陳報，另也諭知王瞳委任律師應於30日內提出答辯狀；庭末訂明年1月6日再度開庭。

王瞳委任律師周宜隆庭後未受訪。

梁敏婷委任律師林晉宏則說，梁敏婷在馬俊麟的車上發現王瞳寫的卡片便翻拍，而卡片內容就是王瞳將她的心情分享給馬俊麟，已超越一般朋友和同事的界限，這對於一個從澳門來台的女子（指梁女）、又兩2個小孩，是一個婚姻的威脅。

林晉宏接著說，梁敏婷希望王瞳不要再來糾纏，而梁女目前也沒有考慮離婚，原因在於，若離婚，梁女與馬俊麟勢必分隔兩地，對小孩的影響勢必很大。

林晉宏最後也解釋，梁敏庭之所以提告，原因在於媒體報導後，馬俊麟原已承諾私下不再與王瞳互動，卻仍與王瞳往來，且馬男也曾表達，「他與王瞳的關係猶如一顆種子長很大，雖只冒出一點點芽，其實下面有很緊密的關係。」

梁敏婷委任律師林晉宏。（記者溫于德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法