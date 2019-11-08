6辣妹脫衣陪酒 金髮警喬裝酒客當場逮獲

6名辣妹傳播酒店脫衣陪酒，高市警局靖紀小組喬裝酒客查獲。警方臨檢酒店示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-08 09:17:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局靖紀小組接獲檢舉，位於前金區一家酒店暗藏春色，還打出制服小姐脫衣陪酒，靖紀員警喬裝酒客，突破工作人員眼線，當場查獲6名小姐脫衣陪酒，加上工作人員共12人依「妨害風化」送辦。

據了解，這家情色酒店曾經改過名，屬於制服店豔名遠播，傳播小姐辣又敢玩，警方靖紀小組獲報埋伏，還特地挑選年輕員警頭染金髮，避免店家起疑，7日凌晨由員警喬裝酒客，進入酒店假消費，在包廂內查獲6名女子脫衣陪酒。

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員警報備出勤還刻意喝點酒偽裝，因身上有酒氣成功混入消費，因6樓客滿，員警被改安排9樓，一眼見穿著清涼的制服女子，警方立刻蒐證，控制門口少爺和工作人員，在包廂內順利查獲脫衣陪酒女子。

據熟客表示，該酒店已經營10多年，曾經改過名，屬於制服店，警方證實查獲脫衣陪酒女子，訊後依妨害風化送辦。

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