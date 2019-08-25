基隆酒店越南妹脫精光 手搖內褲搖晃酥胸挑逗

2019-08-25 07:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市愛一路「水汪汪」KTV酒店艷名遠播，坐檯越南妹敢脫敢玩。基隆市政府聯合稽查小組前晚大陣仗臨檢，赫見2名越南妹不僅脫得一絲不掛，手還搖著蕾絲內褲隨著音樂搖晃酥胸，使勁挑逗酒客，讓站在包廂門口的稽查人員傻眼，目瞪口呆。

暑假即將結束，由基隆市政府、警一分局、消防局等單位組成的「聯合稽查小組」，前晚動員警察、消防、建管等單位共60多名稽查人力，針對一分局轄內KTV、撞球場等青少年聚集的場所，進行全面性臨檢。

深夜9點時許，稽查人員來到愛一路上水汪汪KTV酒店，大批稽查人員在樓下集結後上3樓。

羅姓媽媽桑直到稽查人員進門才知不妙，趕緊衝進包廂，向坐檯越南妹通風報信，但為時已晚。

據悉，稽查人員跟著羅女進入包廂，眼見2名年約20歲的越南妹，全身脫得一絲不掛，手高舉著三角內褲，隨著震耳欲聾的音樂搖晃酥胸，使勁挑逗包廂內3名酒客。

直到聽到稽查人員大喊：「警察臨檢！」2女才看到包廂外站數10名稽查人員，連忙穿上衣服，3名男酒客頓時酒也醒了。

潘女與高女均供稱，她們為了炒熱氣氛，自願脫衣陪酒，不收酒客錢，3名男酒客也稱不知道她們為何脫衣。

警訊後，將脫衣陪酒的潘女、高女與羅女依違反妨害風化罪嫌移送法辦。

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