南海插旗戰！中菲人員登爭議沙洲較勁 緊張急速升溫

菲律賓海巡署人員週日在南海爭議沙洲「桑迪礁」（Sandy Cay）展示國旗。（圖：菲律賓海巡署X平台）

2025/04/28 10:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與菲律賓近日在南海爭議海域上演國旗競逐戰，雙方分別派員登上南沙群島中的桑迪礁（Sandy Cay，中方稱鐵線礁），各自展示國旗並發布影像，進一步加劇了區域緊張情勢。此次主權宣示對峙恰逢美菲啟動年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習之際。

根據英國《衛報》報導，這波對峙似乎始於上週四，當時中國官方媒體報導其海警人員已登上該爭議沙洲，展開國旗並「行使主權管轄」。緊接著在週日，中國海警指控六名菲律賓人員不顧中方「警告與勸阻」，「非法登上」桑迪礁。

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中國海警發言人劉德軍表示，中方海警人員隨後也「依法登礁進行調查處置」，並敦促菲方「立即停止侵權行徑」，稱菲方行動「侵犯了中國的領土主權」。中國官媒中央電視台（CCTV）發布照片顯示，五名身著黑衣的人員站在這座無人沙洲上，附近水面停泊一艘深色橡皮艇。報導還稱，這些人員「清理了沙洲上遺留的塑膠瓶、木棍等雜物垃圾」。

菲律賓海巡署發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）則回應，菲國海軍、海巡署及警察人員當天搭乘四艘橡皮艇抵達桑迪礁，並「觀察到一艘中國海警船及七艘中國海上民兵船的非法存在」。塔瑞耶拉同時發布菲方人員在沙洲上展示國旗的影片，強調「此次行動反映了菲律賓政府維護其在西菲律賓海（West Philippine Sea）主權、主權權利及管轄權的堅定決心與承諾」。

值得注意的是，目前尚無跡象顯示中國已永久佔領該沙洲或在其上興建任何永久設施。

北京一貫主張對幾乎整個南海擁有主權，並持續忽視區域內其他國家的主權聲索，以及拒絕承認國際仲裁對其主張缺乏法律基礎的裁決結果。

在上週一於馬尼拉舉行的美菲聯合軍演開幕式上，美國陸戰隊中將葛林（James Glynn）表示，雙方將「不僅展現我們維護自1951年生效的共同防禦條約的意願，更要展示我們無與倫比的實踐能力」。他意有所指地說：「沒有什麼比共患難更能迅速建立情誼」，但未明確指出共同威脅為何。

北京則批評美菲軍演「損害區域戰略穩定」，並指責馬尼拉「勾結區域外國家」。

在中菲南海爭議升溫之際，中國官媒公布其海警人員登上桑迪礁（鐵線礁）展示國旗的畫面。（圖：CCTV截圖）

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