川普撼動加拿大！執政自由黨選前逆轉 領先在野保守黨4％

加拿大28日舉行聯邦選舉，最新民調顯示，執政的自由黨從落後保守黨20個百分點逆轉為領先4個百分點；右為現任總理、自由黨領袖卡尼，左為保守黨領袖博勵治。（路透社）

2025/04/28 10:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大今（28）日將舉行聯邦選舉，最新民調顯示，執政的自由黨從落後20個百分點逆轉局勢，在選舉最後關頭已領先最大在野黨保守黨4個百分點，選情陷入膠著；外界認為這些變化主要來自美國總統川普上任以來發動的關稅戰。

綜合外媒報導，加拿大全國調查機構「納諾斯」（Nanos）27日發布的民調顯示，現任總理卡尼（Mark Carney）領導的自由黨支持率為43%，在野領袖博勵治（Pierre Poilievre）帶領的保守黨為38.9%，雙方差距約4個百分點。另一家民調公司「易普索加拿大」（Ipsos Canada）同日公布的結果亦顯示自由黨領先4個百分點。這場為期五週的選戰，焦點集中在美國總統川普（Donald Trump）對加拿大的關稅威脅及民生經濟問題。川普日前發表關於「吞併」加拿大的言論，激怒大批加拿大選民，也使博勵治失去原先約20個百分點的領先優勢。

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60歲的卡尼曾任加拿大及英國央行總裁，他強調擁有應對美國貿易戰和關稅施壓的豐富經驗。卡尼表示：「在華盛頓壓力下，加拿大需要經驗豐富的領導人。」自由黨陣營亦積極將博勵治與川普類比，試圖影響選民觀感。

45歲的博勵治已有20年國會資歷，他主打生活成本飆升議題，批評自由黨執政近十年未能改善民生。他承諾削減外國援助支出，並在美國關稅持續存在下，取消加拿大製造汽車的聯邦銷售稅，特別吸引年輕男性選民的支持。儘管自由黨全國支持率略高，但保守黨的選票分布更為均勻，尤其在城市地區優勢明顯，這可能影響最終席位分配。目前尚不確定自由黨能否贏得過半席次，實現單獨執政。

選前最後一天，加拿大溫哥華發生一起重大車禍，一輛汽車衝入菲律賓社區節慶活動人群，造成至少11人死亡。悲劇事件使兩位主要候選人緊急取消或調整原定造勢活動，並向遇難者家屬致哀。

選舉結果將取決於年輕選民的投票熱情及卑詩省等激戰選區的表現，勝負仍難預料。

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