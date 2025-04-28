「挑弱勢下手，算不算霸凌？」 Taiwan Action罷免第9片上線

「Taiwan Action公民罷免影片計畫」第9號影片《租金補貼篇》今日正式推出。（圖擷取自「Taiwan Action」臉書粉絲專頁）

2025/04/28 10:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階段連署緊鑼密鼓進入倒數階段，由導演易智言執導的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」第9號影片《租金補貼篇》正式推出，影片內容直指藍白立委聯手凍結內政部租金補貼等預算41.47億，並指控藍白「挑弱勢下手，算不算霸凌？」

「Taiwan Action公民罷免影片計畫」今上午推出第9片《租金補貼篇》，影片以陰暗住房作為開場，娓娓道來房客的身世背景，「他國中被霸凌，於是輟學；家庭失能、選擇逃家。終於，兩年前漂到台北，晚上讀進修部，早上麵包店學徒，下午睡覺。她知道房屋租金補貼年底可能沒了，有些焦慮」。畫面則是搭配著相對惡劣的租屋環境，與新聞字句，顯示出房客心中對於能否租屋的不確定感。

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旁白講到：「申請者的故事百百種，但共同的是，他們都來自社會相對弱勢。凍結租金補貼，挑弱勢下手，算不算霸凌？」影片最後則是列出被罷免藍委名單，而值得注意的是，藍委名字全數以簡體字呈現，並在名單上寫上大大的紅色「罷」字。

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