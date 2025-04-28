台東「挫賓行動」二階連署突破安全值 預計5/1送件

台東罷免藍委黃建賓行動，昨晚在四維路夜市進行最後1場設攤連署，目前二階連署人數已突破15000人。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/28 10:45

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」，今天是團隊自訂最後收件日，目標安全值15000份，據了解，目前收到的連署書已突破此數字，但還待整理過濾，預計5月1日前往台東縣選委會送件。

挫賓小組基於戰略運用，暫不公布二階連署書的具體數字，原本設定今天是最後收件日，昨天晚上則是最後一場設攤連署。不過，為了激起民眾罷賓熱情，接下來雖不會主動出擊邀請連署，但仍被動式持續收件，希望實際送出的連署人數可以超越目標安全值。

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挫賓小組表示，二階連署以來，邊接受連署，邊校對每份連署書，且有一審及二審兩道流程，務求無誤。不過，以團隊之嚴謹，在一階時仍有4%多的不合格率，為求安全，二階的法定門檻為「11534份」，但將目標安全值設定在「15000份」，目前收到的連署書已超過這個數字，但具體數字要在送件前才公布。

挫賓小組表示，一階連署時不合格的連署書有約60份，當中1/3是不具區域立委選舉罷免資格的原住民，可見對國民黨還有黃建賓不滿的民眾，也有很多是原住民。不過，原住民連署是無效的，團隊會先過濾，在送件前會先排除掉。

挫賓小組表示，罷賓的二階連署書法定最後送件時間是5月2日，但團隊目前預計5月1日就會將連署書正本及複本送達台東縣選舉委員會。

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