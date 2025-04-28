拜會立院民進黨團說明特別條例 卓揆：國家、人民、國土安全迫切需要

行政院長卓榮泰拜會立法院民進黨團。（記者方賓照攝）

2025/04/28 10:15

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長卓榮泰今率秘書長龔明鑫等人，赴立法院拜會朝野黨團，說明並呼籲支持規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。卓揆強調，這是國家、人民、國土安全所迫切需要的，藉此展現國家更強大韌性，給弱勢更大照顧，也讓產業得到足夠支持，這是本次希望能夠達到的。

行政院院會24日通過規模4100億元的特別條例草案。卓榮泰在院會後記者會說明，特別條例涵蓋四大主軸、十項措施，包含國土安全韌性編列1500億元、社會支持1670億元、產業支持方案930億元，全數以歲計賸餘支應。

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卓榮泰今早約9時先拜會民進黨團，預計9時30分拜會國民黨團、10時拜會民眾黨團。卓揆於拜會民進黨團時強調，本次特別條例的整個名稱意義，就在「因應國際情勢」，而不只針對美國關稅貿易課題而已，所以內容比過去向外界說明支持產業的九大面向、二十大措施更寬廣，金額也達到4100億元。

卓榮泰指出，過去針對113年度歲計賸餘，本來政府就有想法如何善用，分為國土韌性、民生物價平穩、弱勢關懷照顧這三大區塊，現在把支持產業也加進來。

卓榮泰並一一說明相關內容與細節。其中，針對台電撥補部分，卓說，總統賴清德和他在十幾場產業座談會中，屢屢聽到產業說電價要穩定，不要在關稅衝擊下電價又衝擊，盼讓台電有健全財政穩定經營，因此再次將挹注台電1千億元納入本次特別條例中。

卓榮泰表示，懇請立院朝野黨團了解政府編列特別預算的內容，這三大項目是現今國家、人民、國土安全所迫切需要得。

「挺產業、顧民生、護台灣！」民進黨團幹事長吳思瑤則強調，執政黨團當然一定會全力支持，也會扮演重要轉譯者、代言人的角色，向台灣社會強化整個特別條例、特別預算的內容論述。

吳思瑤也說，因應國際一連串情勢，對外談判目前得知相對順利，也希望對內在國會後續啟動法案研商、預算討論、朝野之間的對話，都能夠順利，今天中午執政黨團有擴大行政立法協調會，會更進一步針對條例、預算進行對話。

行政院長卓榮泰今率秘書長龔明鑫等人赴立法院拜會朝野黨團，說明並呼籲支持規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。（記者謝君臨攝）

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