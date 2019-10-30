酒店妹沒被鎖檯 對警飆淚自爆：我被通緝想入監靜一靜

警方在路邊發現陳女邊走邊哭。（記者王捷翻攝）

2019-10-30 08:14:47

〔記者王捷／台南報導〕酒店妹沒被「鎖檯」卻向警察哭訴，原本警員覺得很無奈，沒想到是「天上掉下來的績效」。警方一到場發現陳姓酒店妹淚眼婆娑，哭訴在酒店壓力大，根本不是人幹的，正當警員勸她可以換工作時，陳女卻自爆她是毒品通緝犯，想入監服刑靜一靜，訊後警方將她移送到地檢歸案。

年近40歲的陳女，有多項毒品通緝在身，因染毒都流連在八大行業，也因為吸毒，顏質越來越差，而且上班不正常，只能去小型酒店會館糊口。昨日凌晨3時許，她用盡全力撒嬌，但男客還是不願鎖她檯，她翻臉反被笑條件差，這個月業績點數沒達成，讓她含淚離開。

請繼續往下閱讀...

凌晨3時許，民眾看見身材消瘦的陳女，穿著緊身牛仔褲、飄散一頭長髮，在街頭邊走邊哭，上前跟陳女搭訕，但她都哽咽不願多說，只說因為沒被鎖檯，想要找警察，警方接到這個報案電話，也覺得很奇怪，到場果真看到陳女哽咽呆坐在路邊。

警員問陳女為什麼哭？要不要幫忙？陳女才說酒店的業績太差，客人都不要鎖她的檯，讓她壓力很大，正當警員納悶工作問題怎麼會想報案時，陳女才向警方供稱，她是5個司法單位通緝的毒品通緝犯，要入監執行5個月，到警所後陳女才向警方表達想進去靜一靜，訊後將她移送地檢歸案。

陳姓女子（右一）自稱是沒客鎖台，淚眼自爆通緝身分。（記者王捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法