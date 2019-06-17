卡拉ok店藉酒意摸乳 酒客遭強制猥褻罪判刑

2019-06-17 11:11

〔記者楊國文／台北報導〕不少酒客喜歡強摸酒店、卡拉OK店女公關、或女服務人員胸部等隱私處，自以為只是吃豆腐，實則已經觸犯猥褻罪！

桃園李姓男子憑藉常客身份，不但將未婚的卡拉ＯＫ店女老闆、服務小姐身上亂摸，還伸手到她們內衣內摸乳、搓捏乳頭等猥褻行為，她們不甘受辱提告，李男卻掰稱僅塞小費，未碰到兩人，李的律師甚至大言不慚說若有撫摸情事，頂多是性騷擾；但高等法院認定李猥褻犯行明確，依兩個強制猥褻罪判8月徒刑。

李男被控2016年9月30日下午3時，和友人到常光顧的桃園一家卡拉店內飲酒、唱歌，不久，友人先離去。李男要求頗具姿色的女老闆小雅（化名）陪他喝酒、搭肩，還將他的頭緊貼小雅的臉，小雅雖無奈只好陪他喝幾杯。李男因性慾高漲，突然伸出鹹豬手到她的領口內撫摸她的左胸，還伸到內衣裡把她的乳頭往上撥，將整頭乳頭露出內衣，如同Ａ片情節。

小雅故作鎮定，心想「李男是常客，不能當場撕破臉」，將李男的手捉住，並起身後退一步脫身，一旁的服務小姐小容（化名）目睹整個過程。

下午6時，小容到李男包廂替他清理桌面。李男見小容身材曼妙、年輕貎美，又起色心，竟伸出雙手捧著她的臉貼近他的臉，並如法泡製猥褻小雅犯行，將手伸進小容衣服內強摸其右胸，並用力搓、捏她的胸部，滿足性慾。

事後，小雅、小容不甘受辱，控告李涉強制猥褻罪，檢方將李男起訴。

法院審理時，李男否認對小雅、小容摸乳等猥褻犯行，還辯稱有塞小費給小容，但未碰到她們，李的律師主張，李塞小費給她們，即使有撫摸胸部行為，因並非強暴脅迫手段，頂多只是性騷擾。

高等法院傳訊小雅，她證稱可以陪客人唱歌、喝酒，但不允許客人上下其手行為，小容則證稱李男對她和老闆娘都亂摸，當時已嚴詞拒絕，但李男不理會，並否認李男有塞小費給她，合議庭勘驗監視器畫面後綜合證據認定李強制猥褻犯行明確，考量審理時李和小雅兩人和解，依2個強制猥褻罪判李8月徒刑，得易科罰金24萬元；可上訴。

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