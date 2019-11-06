為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

集集銀樓被搶案外案 他出遊變強盜共犯

南投地檢署就集集老街某家銀樓被搶一案，今偵結將3名嫌犯提起公訴。（記者謝介裕攝）

南投地檢署就集集老街某家銀樓被搶一案，今偵結將3名嫌犯提起公訴。（記者謝介裕攝）

2019-11-06 14:57:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣集集鎮老街今年9月15日發生1起銀樓搶案，檢方在偵辦過程中，發現擔任駕駛的案外人謝姓男子，原以為是開車與許姓、陳姓2名嫌犯一起外出遊玩，怎料，途中意外得知2嫌涉嫌搶銀樓，非但未予以規勸投案，還與嫌犯一起朋分贓款，謝某因分得1萬1000元，目前仍在逃亡中，因而也被檢方列為被告，今日偵結，依強盜罪嫌將3人提起公訴。

值得一提的是，依刑法規定，意圖為自己或第3人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑或他法，致使不能抗拒而取他人之物或使其交付者，仍為強盜罪，可處5年以上有期徒刑，謝某得知後，也懊悔不已，真可謂是因小失大、得不償失，值得社會各界引以為鑑！

起訴書指出，被告許某因竊盜罪被判3個月入監服刑，今年8月年出獄後，因缺錢花用，遂與陳某共謀前往集集老街搶銀樓，並順利得手項鍊、手鍊、耳環、戒指等物品，還造成銀樓夫婦受傷，可說是罪加一等，今日檢方偵結，除將3嫌提起公訴以外，也建請庭上從重量刑，以資懲戒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
疑缺錢買毒搶集集銀樓 變賣10多萬落網剩千元
2019-09-26 16:46

疑缺錢買毒搶集集銀樓 變賣10多萬落網剩千元
影像曝光！集集銀樓搶案 犯嫌奪車狠拽老闆娘
2019-09-26 16:02

影像曝光！集集銀樓搶案 犯嫌奪車狠拽老闆娘
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
集集銀樓搶案嫌犯落網 銀樓老闆：犯嫌雙重國籍「早有預謀」
2019-09-26 13:03

集集銀樓搶案嫌犯落網 銀樓老闆：犯嫌雙重國籍「早有預謀」
獨家》囂張！警局就在附近...南投集集銀樓光天化日遭搶
2019-09-26 11:47

獨家》囂張！警局就在附近...南投集集銀樓光天化日遭搶

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播