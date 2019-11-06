集集銀樓被搶案外案 他出遊變強盜共犯

南投地檢署就集集老街某家銀樓被搶一案，今偵結將3名嫌犯提起公訴。（記者謝介裕攝）

2019-11-06 14:57:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣集集鎮老街今年9月15日發生1起銀樓搶案，檢方在偵辦過程中，發現擔任駕駛的案外人謝姓男子，原以為是開車與許姓、陳姓2名嫌犯一起外出遊玩，怎料，途中意外得知2嫌涉嫌搶銀樓，非但未予以規勸投案，還與嫌犯一起朋分贓款，謝某因分得1萬1000元，目前仍在逃亡中，因而也被檢方列為被告，今日偵結，依強盜罪嫌將3人提起公訴。

值得一提的是，依刑法規定，意圖為自己或第3人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑或他法，致使不能抗拒而取他人之物或使其交付者，仍為強盜罪，可處5年以上有期徒刑，謝某得知後，也懊悔不已，真可謂是因小失大、得不償失，值得社會各界引以為鑑！

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起訴書指出，被告許某因竊盜罪被判3個月入監服刑，今年8月年出獄後，因缺錢花用，遂與陳某共謀前往集集老街搶銀樓，並順利得手項鍊、手鍊、耳環、戒指等物品，還造成銀樓夫婦受傷，可說是罪加一等，今日檢方偵結，除將3嫌提起公訴以外，也建請庭上從重量刑，以資懲戒。

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