影像曝光！集集銀樓搶案 犯嫌奪車狠拽老闆娘

2019-09-26 16:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮老街本月15日發生銀樓搶案，警方今宣布於昨（25日）逮捕2名嫌犯。20多歲許姓主嫌當天騎車到銀樓，佯稱要看金飾，並趁店內年邁夫妻倆不注意，搶了金飾就跑，但在店外打算騎機車離去時，卻被老闆娘推倒機車，許嫌為搶回機車逃逸，還狠狠拽住老闆娘的手，惟老闆娘奮力反抗，許嫌才棄車並找同夥接應離開，過程都被監視器拍了下來。

銀樓表示，許嫌在犯案前一天，就與同夥陳嫌一同到店內「探路」，當時陳嫌還戴著口罩、安全帽，讓人覺得有點奇怪，直到隔天許嫌到店內行搶，才知道一切都是預謀計畫好的。

銀樓說，案發當天，許嫌在店內看著金飾，沒多久就拿著金飾落跑，當時靠近許嫌的老闆娘隨即跟上，並推倒許嫌機車，許嫌一度要離去，但疑似看老闆娘年邁，便折返企圖奪回機車，並狠拉硬拽老闆娘的手，但最後因老闆娘強烈反抗，老闆也急忙趕來，許嫌才倉皇逃逸。

老闆娘今回憶案發情形仍心有餘悸，當時被嫌犯狠狠拉住手臂的傷勢還在痛，直說那時只知道要阻止犯嫌逃走，其他沒想那麼多，幸好只有手臂受傷，沒有造成其他嚴重傷害，如今搶案破案，總算是鬆了一口氣。

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