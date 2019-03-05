傻眼！男持西瓜刀搶銀樓 見老闆跑出去他也跟著逃...

2019-03-05 14:55

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮一名男子，今頭戴安全帽、手持西瓜刀走進鎮上中山路上一處銀樓行搶，當著銀樓老闆面聲稱「錢拿出來！」一旁銀樓業者見搶匪進屋，趁男子不注意時衝到街上大喊「快來幫忙」、「有人搶劫」，行搶嫌犯擔心老闆報警，也跟著衝屋店外逃逸，行搶的西瓜刀、無牌機車則留在店面，整個過程僅耗時不到10秒鐘，無人員受傷及財物損失，至於搶匪警方循線追緝中。

宜蘭縣蘇澳鎮中山路陳姓銀樓業者，今下午1時許在店內看電視時，一名身穿雨衣、頭戴安全帽的男子持西瓜刀走進店面，對著陳姓業者稱「把錢拿出來」，由於事出突然，陳男頓時不知所措，沒多久嫌犯將注意力轉至店內櫃檯時，機警陳男隨即趁嫌犯不注意時往外奔逃，大喊「快來幫忙！」「有人來搶劫」。

在店內的犯嫌見業者跑出去，隨即跟著跑出店外，往市區方向逃竄，驚恐之餘行搶的西瓜刀還掉在店外，這起意外並未造成人員、財物損失。

家住銀樓附近的江姓鎮民說，他們聽到聲音後就跑出來查看，幸好嫌犯一毛未得。

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