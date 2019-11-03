墾丁滑翔機砸死人 美選手20萬交保限制出境、限制住居

2019-11-03 18:34:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁龍磐公園發生全球罕見的無動力滑翔機砸死婦人意外，肇事美國選手大衛．克提納（David Cortina）下午移送屏東地檢署，檢察官訊後諭令20萬交保，並限制出境，限制住居。

檢察官今日下午會同法醫相驗，檢視大體頭部有明顯外傷，美國籍男子涉嫌過失致死罪嫌，檢察官諭知交保新台幣20萬元，且限制出境出海，並同時命其交付護照及旅行文件以防止逃匿。

美國籍男子David昨天拒絕夜間偵訊，今天在律師陪同下進行偵訊，下午移送屏東地檢署，步上偵防車前一度懊悔的說「extremely sorry！」

David多次到墾丁參加比賽，為美國加州隊成員，進行筆錄言談間是滿是懊悔歉意。

據了解，David當發現飛機在視線中已無法找尋，不見了就開始尋找，結果飛機竟撞死了人，令他驚慌失措，根本就沒料想到會發生如此憾事。

調查顯示，失控的滑翔機也經偏離賽場350公尺遠，是全世界罕見的意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法