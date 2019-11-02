台灣首見！墾丁斜坡滑翔機競賽失控 抱嬰婦人遭砸中身亡

失事的遙控斜坡滑翔機砸死婦女。（記者蔡宗憲翻攝）

2019-11-02 18:50:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天起在墾丁龍磐公園無動力滑翔機國際公開賽，各國好手齊聚龍磐這個國際級場地，不料下午出現意外，一名抱著男童的女子遭美國隊重約2公斤失控小飛機砸中，頭骨破裂，當場死亡，所幸男童僅脖子被飛機刮傷沒有大礙，這也是這項運動在台灣第一次發生這樣的意外。

資深飛行員︰疑瞬間陣風造成意外

由於遙控飛機失事地點離賽事場地超過500公尺，當時也在現場的資深飛行員認為，可能突來的瞬間陣風過強造成，但這是全世界都罕見的意外，台灣更是第一次發生，實在匪夷所思。

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婦人非觀賽純觀光被砸死 親友叫冤

死者親友表示，來自台南的婦人並非前往觀賞大賽，純粹是到龍磐公園觀光，在國家公園步道上被砸死，實在有夠冤枉。

這項歐洲起源的競賽，台灣的競賽玩家約有100多人，國內基隆、台東、苗栗後龍、鐵鉆山、澎湖等地都有飛場，但擁有落山風及崩崖的龍磐是台灣最佳場地，世界紀錄也是台灣選手林國平在墾丁創下。

龍磐公園的地形及風勢，讓國際選手盛讚「龍磐是全球最佳飛行點」，重約2公斤的斜坡滑翔機，是少數與落山風契合的活動，尤其龍磐崩崖地勢陡峭、高度適中，迎風面與落山風成直角，這些構成最佳上升氣流，帶來強大浮力，是遙控斜坡滑翔機界心目中的台灣最佳場地。

失事的遙控斜坡滑翔機。（記者蔡宗憲翻攝）

遙控斜坡滑翔機國際大賽發生意外。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

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