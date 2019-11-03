滑翔機競賽砸死抱嬰孩婦 美籍男拒做筆錄

墾丁龍磐公園斜坡滑翔機比賽發生意外。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-03 07:18:33

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁龍磐公園昨舉辦為期三天的F3F無動力滑翔機國際公開賽，但有35歲林姓女遊客突遭疑失控的美國隊滑翔機撞擊頭部，當場頭骨粉碎殞命，操作該架無動力滑翔機的美籍男子David被警方帶回詢問，雖然警方請通譯人員在場，但他以不知如何保障自身法律權益為由，不願配合製作筆錄，並聲明要求律師到場才肯接受詢問，目前也已請求美國在台協會南下協助。

來自台南的35歲林姓女遊客昨與家人陪同父親到恆春半島參加同學會，但她抱著2歲稚兒走在龍磐公園棧道途中，卻遭與賽事場地偏離超過500公尺、重達兩公斤滑翔機撞擊頭部，導致頭骨當場粉碎殞命，2歲幼兒後頸則被割出15公分撕裂傷，被送往恆春醫院救治。

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這項突發意外發生後，賽事也宣布停止。操作該架滑翔機的則是57歲美籍男子大衛．克提納（David），他是2017年在龍磐舉行遙控飛機「颱風賽」的冠軍隊成員。針對這起意外，飛友們也多感到不解，因為昨日風勢平穩每秒僅10幾公尺，但飛機卻在賽道外肇事，職業玩家不可置信大嘆「這機率簡直千萬分之一！」

據《聯合報》報導，David被警方依過失殺人及傷害罪帶回詢問，不過他主張不熟台灣法律，也不知如何保障自身法律權益，雖然警方請通譯人員在場，仍不願配合製作筆錄，聲明要求律師到場才肯接受詢問。目前David也已請求美國在台協會南下協助。

報導提到，有資深飛行員認為，滑翔機偏離賽道，可能是因突來的瞬間陣風過強造成。今天下午檢察官則將進行相驗。

發生撞擊意外的滑翔機擁有人大衛，曾是2017年颱風賽的冠軍隊成員。（記者陳彥廷翻攝）

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