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墾丁撞機命案／肇事者是前年遙控飛機賽冠軍

發生撞擊意外的滑翔機擁有人大衛，曾是2017年颱風賽的冠軍隊成員。（記者陳彥廷翻攝）

發生撞擊意外的滑翔機擁有人大衛，曾是2017年颱風賽的冠軍隊成員。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕昨在墾丁龍磐公園舉行的無動力滑翔機競賽，傳出滑翔機撞擊遊客死亡意外。肇事飛機所有人大衛．克提納（David），是2017年在龍磐舉行遙控飛機「颱風賽」的冠軍隊成員，本次何以在賽場外發生意外，飛友們多感不解。據悉，大衛初步說，操控滑翔機返航時，不知為何突然看不到飛機，然後就聽人大叫撞到人。

大衛︰突然看不到飛機

意外奪命的無動力遙控斜坡滑翔機，是「定翼式」無動力滑翔機，碳纖維材質，輕而堅韌，與一般人熟悉的「多臂旋翼式」無人機，兩者不同。

遙控斜坡滑翔機外型為定翼式飛機縮小版，機身無動力，由人力投擲後御風飛行，有30秒可遙控，利用風力盤升高度，再操作遙控器，透過伺服馬達控制襟翼及方向舵，微調飛行方向及機身姿態，來回A、B點共10趟、1000公尺為賽事標準。

墾丁龍磐公園落山風被飛友譽為「全球最佳飛行場地」，而全球「最速男」正是我國選手林國平。與他國大鳴大放的多臂旋翼機興盛程度相比，相對低調的斜坡滑翔機運動反而是我國「隱形冠軍」的領先競技。

遙控斜坡滑翔機協會指出，昨天賽事屬「亞洲盃滑翔機比賽」的「颱風賽」系列首日賽程，參賽隊伍來自台、港、星、美及歐洲各地，投保超過300萬意外險，嚴格規範降落區域。墾丁從2007年開始舉辦，10多年來不曾發生事故。

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