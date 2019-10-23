律師欠稅遭管收 妻爆裝單身搞多劈

2019-10-23

律師稱妻害他被管收 訴離

〔記者王俊忠／台南報導〕50餘歲陳姓執業律師（見圖，資料照）不滿妻子報稅時以多報少，補稅單也不繳，並隱匿相關文件，害他被行政執行署拘提管收，並以雙方分居兩年多，未回溫的感情，如同電視劇對白「瑞凡，我回不去了」訴請離婚。台南地院認為，兩人分居期間曾在旅館同宿，難認婚姻有重大破綻，判敗訴不准離婚。

分居仍同宿 律師離婚敗訴

陳姓律師控訴，2012年7月某日，妻子莫名甩他一巴掌，拿出1張酒店開幕邀請卡，質問酒店總經理莉莉是誰？他說，自己是執業20年的律師，發出的名片超過5000張，有人拿到他名片寄酒店開幕邀請卡給他，難道他就要挨耳光嗎？妻子事後沒說一句對不起。

陳說，婚後收入財產登記給妻子，要求交出事務所財務管理，妻子都拒絕交出；此外，律師收入妻子貪小便宜，每年都以多報少、少繳稅款，國稅局要求補繳，妻子不繳，使得他欠6、70萬元稅款，被移送行政執行署台南、高雄等分署。

陳律師還說，常外出開庭，事務所文件由妻子代收，妻子常隱匿文件不交給他，害他被台中律師公會退會、欠稅事被拘提管收及限制出境。2016年11月，與妻子口角後外出，再回家時，大門被反鎖無法進入，之後就在南市北區租屋住，分居約兩年多。

陳妻反控丈夫喜好賭色，曾開pub店、投資失利欠債數百萬元，債款都是她代償，債務清償後，夫妻合意辦財產分開制；她從不經手丈夫公司的信件，怎會以此提告？還指，丈夫以黃金單身律師身分騙其他女人、同時交往多位女友，有位小三甚至逼宮要丈夫離婚。

台南地院法官發現，陳與妻子分居是陳自行離家導致，雙方分居期間仍多次出遊，還曾在旅館同宿，判陳敗訴。

承諾分期補繳稅款 已獲釋

今年9月中旬，陳姓律師積欠135萬元稅款未繳，被行政執行署台南分署拘提管收幾天後，由同業律師出面擔保，陳承諾分3年繳交剩餘的89萬元欠稅才獲釋。

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