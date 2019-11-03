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現場風速屬高難度 擴大安全區防意外

圖為2016年遙控斜坡滑翔機公開賽在墾丁龍磐公園決賽情況。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

圖為2016年遙控斜坡滑翔機公開賽在墾丁龍磐公園決賽情況。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-03 05:30:00

〔記者梁偉銘／台北報導〕高雄市遙控運動協會副理事長陳慶庭表示，墾丁龍磐公園驚傳遊客遭遙控飛機撞死的消息，讓圈內人深感遺憾也十分意外，畢竟這是國際級賽事，現場飛安控管應不會有什麼問題，若遙控飛機因天候因素失控飛出賽場外而墜落，偏偏又剛好撞到路人，以他多年經驗來看，「這機率真的相當、相當的低，只能說是不幸的巧合。」

陳慶庭表示，遙控飛機活動首重安全，一定會挑選室外空曠地點，事前妥善規劃飛行路線，並派交管人員在安全區域把關，以免不知情民眾誤闖。就他了解，這項亞洲賽事規模不小，選定地點龍磐公園也很偏僻，若有配合在當地宣導交通管制，理應不致出狀況才是。

他聽說，當時現場風速高達每秒20公尺，屬於各國高手偏愛的高難度等級，玩起來過癮之餘，很可能飛機突然失控被吹走，若擴大賽場安全區域，或許能亡羊補牢。目前還不了解實際情形。

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