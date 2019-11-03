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禍從天降 婦遭無動力滑翔機砸死

墾丁龍磐公園失控的無動力滑翔機砸死婦女。（記者蔡宗憲翻攝）

墾丁龍磐公園失控的無動力滑翔機砸死婦女。（記者蔡宗憲翻攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕墾丁龍磐公園昨舉辦為期三天的F3F無動力滑翔機國際公開賽，首日竟發生史上首見的撞機命案！

國際賽首日 首見撞機命案

卅五歲林姓女遊客抱著兩歲稚兒走在公園棧道，突遭疑失控的美國隊滑翔機撞擊頭部，當場頭骨粉碎殞命，懷中兩歲幼兒後頸被割出十五公分撕裂傷，送醫後傷勢穩定。因事發突然，賽事宣布停止。

墾丁國家公園管理處表示，活動經合法申請，但飛機在賽道外兩百公尺肇事，疑人為操作疏失，由檢警調查釐清。玩家表示難以置信，直呼：「這機率簡直是千萬分之一！」

林女母親淚訴，當時牽著孫女走在前頭，丈夫在後，女兒抱孩子居中，她聽到背後傳來碰一聲巨響，回頭就見女兒倒臥血泊；林女父親說，看到一架模型飛機瞬間急墜，根本來不及反應女兒就出事了。

美國隊疑失控 玩家難置信

肇禍的是五十七歲美籍David，當時操作重兩公斤滑翔機，不知何故飛至賽道外，從數十公尺空中衝向棧道上的林女。David與台灣遙控斜坡滑翔機協會理事長曾國棟被依過失致死、傷害罪送辦。

墾管處指出，昨風力粗估十多公尺，附近氣象測站最大陣風僅五公尺，這次意外是過去舉辦賽事十多年來未發生過的。

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