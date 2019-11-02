風勢平穩滑翔機卻失控撞死人 職業玩家大嘆：機率千萬分之一！

滑翔機通過ab點（右方天線）降落即完成賽事。（記者蔡宗憲翻攝）

2019-11-02 23:51:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕無動力遙控斜坡滑翔機在歐洲風行多年，在墾丁舉辦賽事也近10年歷史，依慣例在龍磐崖邊拉設紅線賽道旗竿，並嚴守風力每秒超過25公尺就停賽規定，今天風勢平穩每秒僅10幾公尺，但飛機卻在賽道外200公尺肇事，職業玩家則不可置信大嘆「這機率簡直千萬分之一！」

無動力遙控斜坡滑翔機比賽級為強化碳纖維等複合材質，造價約3至8萬元，翼展約3米、機首至機尾約2米，比賽規則為選手將飛機擲出後，飛機需在指定區域ab點內降落，最快秒數完成起飛降落者為優勝，在強風中駕馭的快感，也是這個運動最吸引人之處，而墾丁龍磐獨特地形更是全球最佳飛行點之一。

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無動力遙控斜坡滑翔機是一項歐洲起源的競賽，台灣的競賽玩家約有100多人，國內基隆、台東、苗栗後龍、鐵鉆山、澎湖等地都有飛場，但擁有落山風及崩崖的龍磐是台灣最佳場地，世界紀錄也是台灣選手林國平在墾丁創下。

龍磐公園的地形及風勢，讓國際選手盛讚「龍磐是全球最佳飛行點」，重約2公斤的斜坡滑翔機，是少數與落山風契合的活動，尤其龍磐崩崖地勢陡峭、高度適中，迎風面與落山風成直角，這些構成最佳上升氣流，帶來強大浮力，是遙控斜坡滑翔機界心目中的台灣最佳場地。

這賽事每年許多國際玩家到訪。（資料照）

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