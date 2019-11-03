滑翔機砸死遊客 主辦單位聲明︰已通知保險公司 協助全力善後

墾丁滑翔機砸死遊客，遙控斜坡滑翔機協會聲明全力善後。（記者蔡宗憲翻攝）

2019-11-03 13:06:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁龍磐公園昨天下午發生全球罕見的無動力滑翔機砸死婦人意外，相關人證物證正由檢調偵辦中，主辦的「台灣遙控斜坡滑翔機協會」稍早也發出聲明，強調活動均按規定辦理保險，目前已通知保險公司進行後續理賠，強調深感遺憾外，將盡力協助肇事選手處理善後事宜。

「台灣遙控斜坡滑翔機協會」指出，墾丁龍磐特殊崩崖地形，被譽為是全球最佳飛行地點之一。斜坡滑翔機是一種運用大自然風力的飛行方式，完全不自備動力，不僅沒有噪音，同時也不會排放任何廢氣，可以說是最環保的飛行活動。不料在比賽第一天結束時，竟發生失控滑翔機砸死遊客事件，所有選手對此不幸事件均表震驚，也深感遺憾。

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「台灣遙控斜坡滑翔機協會」曾理事長表示，龍磐國際公開賽已舉辦數年，無論是場地安全及清潔維護，保險及參賽資格等，均透過完善規劃，並正式向墾管處提交申請，多年來已成為一項頗受好評的國際活動，而台灣選手目前也保持世界第一的殊榮，在全球斜坡滑翔機領域裡，成功把台灣推上國際舞台。而本年比賽前，墾管處亦於前一日派員到現場會勘，確認比賽規劃均符合申請項目。

昨日下午當地風況轉強，「台灣遙控斜坡滑翔機協會」認為，活動參賽機均無動力，因此受風力影響甚鉅，推測該名肇事選手極可能是因為場地較不熟悉，加上天氣突然轉變影響，導致滑翔機失控，大幅偏離規劃航道墜毀，並造成遊客傷亡。肇事選手因非本國籍人士，加上事發當時適逢假日，因此昨夜透過管道，除與選手家屬聯繫外，並通知美國在台協會（AIT），請其給予協助。

發生此一不幸事件，「台灣遙控斜坡滑翔機協會」已做成停賽決議，並將選手繳交之報名費等各項費用捐助予傷亡家屬，作為慰問金。協會理事長並表示，本項活動均按規定辦理保險，目前已通知保險公司進行後續理賠，並將盡力協助肇事選手處理善後事宜。

墾丁滑翔機砸死遊客，遙控斜坡滑翔機協會聲明全力善後。（記者蔡宗憲翻攝）

墾丁滑翔機砸死遊客，肇事美國男子法辦。（記者蔡宗憲翻攝）

墾丁滑翔機砸死遊客，遙控斜坡滑翔機協會聲明全力善後。（記者蔡宗憲翻攝）

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