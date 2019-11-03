墾丁滑翔機砸死人美籍男移送 墾管處不排除未來禁辦

墾管處不排除未來禁辦此賽事。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2019-11-03 08:04:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁龍磐公園昨天下午發生全球罕見的無動力滑翔機砸死婦人意外，肇事美國選手今天偵訊後將移送屏東地檢署法辦，墾管處則強調「未來若無法完全排除意外可能，將不再同意辦理。」

昨晚被警方帶至警局偵訊的主辦單位台灣斜坡搖控滑翔機協會已完成筆錄製作，但美籍男子因翻譯問題及拒絕夜間偵訊，今早將完成相關筆錄並移送屏東地檢署偵辦。

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這起罕見的傷亡意外，龍磐公園管理單位墾管處也發生聲明指出，活動於108 年 8 月 19 日提出活動企劃申請，經審核後依往例同意辦理，並要求主辦單位針對活動進行保險及建立安全及預防機制，對於2日下午發生之意外深感遺憾，除即刻要求停止活動辦理，並責請 主辦單位確實檢討意外原因，及對死傷民眾負起賠償責任。

墾管處也強調，要求主辦單位應確實檢討意外發生原因，未來若無法完全排除 意外可能，本處將不再同意辦理。

這樣的消息也讓職業玩家們大嘆「可惜這個世界級場地！」希望墾管處勿因噎廢食，在安全維護檢視後，不應該放棄這個能舉辦國際賽事的聖地，減少國際選手看見台灣的機會。

美國肇事者將移送。（記者蔡宗憲翻攝）

全球罕見的無動力滑翔機砸死人意外。（記者蔡宗憲翻攝）

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