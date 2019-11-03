為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

墾丁滑翔機砸死人美籍男移送 墾管處不排除未來禁辦

墾管處不排除未來禁辦此賽事。（資料照，記者蔡宗憲攝）

墾管處不排除未來禁辦此賽事。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2019-11-03 08:04:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁龍磐公園昨天下午發生全球罕見的無動力滑翔機砸死婦人意外，肇事美國選手今天偵訊後將移送屏東地檢署法辦，墾管處則強調「未來若無法完全排除意外可能，將不再同意辦理。」

昨晚被警方帶至警局偵訊的主辦單位台灣斜坡搖控滑翔機協會已完成筆錄製作，但美籍男子因翻譯問題及拒絕夜間偵訊，今早將完成相關筆錄並移送屏東地檢署偵辦。

這起罕見的傷亡意外，龍磐公園管理單位墾管處也發生聲明指出，活動於108 年 8 月 19 日提出活動企劃申請，經審核後依往例同意辦理，並要求主辦單位針對活動進行保險及建立安全及預防機制，對於2日下午發生之意外深感遺憾，除即刻要求停止活動辦理，並責請 主辦單位確實檢討意外原因，及對死傷民眾負起賠償責任。

墾管處也強調，要求主辦單位應確實檢討意外發生原因，未來若無法完全排除 意外可能，本處將不再同意辦理。

這樣的消息也讓職業玩家們大嘆「可惜這個世界級場地！」希望墾管處勿因噎廢食，在安全維護檢視後，不應該放棄這個能舉辦國際賽事的聖地，減少國際選手看見台灣的機會。

美國肇事者將移送。（記者蔡宗憲翻攝）

美國肇事者將移送。（記者蔡宗憲翻攝）

全球罕見的無動力滑翔機砸死人意外。（記者蔡宗憲翻攝）

全球罕見的無動力滑翔機砸死人意外。（記者蔡宗憲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
禍從天降 婦遭無動力滑翔機砸死
2019-11-03 05:30

禍從天降 婦遭無動力滑翔機砸死
滑翔機競賽砸死抱嬰孩婦 美籍男拒做筆錄
2019-11-03 07:18

滑翔機競賽砸死抱嬰孩婦 美籍男拒做筆錄
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
墾丁撞機命案／肇事者是前年遙控飛機賽冠軍
2019-11-03 05:30

墾丁撞機命案／肇事者是前年遙控飛機賽冠軍
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播