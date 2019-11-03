斜坡滑翔機》全球最佳場地、最速紀錄都在墾丁龍磐

遙控斜坡滑翔機競技示意圖，圖中人物非新聞當事人。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-03 12:56:05

［記者陳彥廷／屏東報導］墾丁國家公園昨天發生遙控斜坡滑翔機撞死人意外，不過「失事」的飛機照片卻引來不少疑惑，原來並非近年常見的空拍機型式無人機，而是如同民航機縮小版的遙控機，這個遙控斜坡滑翔機，不僅墾丁的龍磐公園是國際間飛友公認的「最佳飛行場地」，連全世界正式經FAI認證的「最速紀錄」，也是由我國選手林國平在墾丁所創下的24.58秒。

近年無人機相當流行，但大眾較常見屬多臂的「旋翼式」無人機，其中又以空拍機最為人所熟知，但砸死林女的遙控斜坡滑翔「定翼式」無人機，則如同定翼民航機的縮小特化版，機翼比例大，長度及機腹寬度比例小，因應「狂風飛翔」而打造。

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遙控斜坡滑翔機發展甚早，機身完全無動力，由人力投擲後御風飛行，有30秒利用風力搖控滑翔機盤高，再操駕搖控器搖控伺服馬達控制機翼的襟翼及方向舵等，配合風微調方向及機身姿態，來回A、B點共10趟、1000公尺作為賽事距離，如同F1賽車，名次越前者越可獲得越高的該站積分。

我國工研院於多臂的「旋翼式」無人機領域雖開發出大型可負重還擁長續航的獨步全球款式，但在廣泛應用的空拍機或室內小型競速機的領域，大多仍由他國、尤其中國最為大鳴大放，相對低調的遙控斜坡滑翔機運動，猶如我國無人機界的「隱形冠軍」。

墾丁龍磐受到落山風的加成，我國選手林國平於2013年創下24.58秒完賽的極速，在正式經FAI認證的紀錄中，只有林國平可在25秒以內完賽，當時墾丁龍磐站突然由林國平創下多項紀錄，驚雷乍響的可怕成績，第一時間得到的不是欽佩敬重，而是他國相關團體的質疑。

不過，龍磐在聲名大開後，許多外國飛友抱著質疑心態前來參賽，但卻被「落山風」震驚，甘拜下「風」的參賽經驗帶回國並傳開，龍磐在國際間地位開始從「被質疑」逐漸轉變，現在儼然已成飛友「聖殿」，欲朝聖者眾，就要會一會「恆春三怪」中的「落山風」，而林國平至今無人可破的紀錄，堪稱是台灣專屬的「地靈人傑」。

2017年墾丁龍磐成為亞洲賽事最高等級的「颱風賽」場地，和失事飛機操控者David同隊、並成為當年冠軍團隊成員中最快的美籍選手Brandon就曾讚龍磐「AMAZING！」，他說，龍磐的風速長時間穩定且又能保持在接近停賽風速25M/S卻不超標的臨界點，這種風力狀況在美國只會出現在颶風時，龍磐的飆風能力令人嘆為觀止。

此外，以無線電控制襟翼或方向舵，就是操控者遙控斜坡滑翔機的手段，微調方向及機身姿態競速，其中除極為仰賴操控者反應及技術，更重要的就是透過伺服馬達所帶動的襟翼或方向舵的運作。

伺服馬達因可控制速度、加速度及位置等等，應用層面相當廣，且近年發展使其輸出力量上限不斷提昇，在不少應用上已可與傳統的油壓制動系統分庭抗禮，台灣的工具機產業興盛，部分受惠伺服馬達的成熟技術，定翼無人機項目、尤其遙控斜坡滑翔機相關產業，具有「隱形冠軍」的實力。

因為飛出25秒以下成績、被國際飛友視為「遙控斜坡滑翔機障礙」的林國平指出，台灣的伺服馬達工業技術本就屬國際領先群，國內發展這類競技具備地利的得天獨厚的優勢，不過在事發後，大家都早就有心理準備，未來墾丁「颱風賽」及相關賽事會成絕響。

遙控斜坡滑翔機競技示意圖，圖中人物非新聞當事人。（記者陳彥廷翻攝）

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