限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
祖孫三代到墾丁參加同學會 滑翔機撞成天人永隔讓親友悲痛
2019-11-02 23:55:16
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕極其罕見的無動力滑翔機砸死女遊客發生後，前往關心也是死者父親同學的牡丹鄉長潘壯志相當難過，他說，高雄工專同期同學每年都會開同學會，今年剛好舉辦在恆春半島，竟飛來橫禍釀成意外，實在令人悲痛。
潘壯志表示，他的同學帶妻子跟兩個女兒、兩個外孫前來，連其他同學眷屬共20人從各地來，2日下午到龍磐公園參觀，準備當晚一起聚餐，沒想到大女兒發生憾事，將全力協助家屬處理後續事宜。
請繼續往下閱讀...
同行親友表示，死者帶個兩個孩子從新北市到台南會合，與家人一同搭乘中巴到墾丁參加父親的同學會，當時大家正要進入龍磐公園參觀，沿著人行步道行走。
最前方是林女妹妹牽著林女女兒，後面是林女母親，接著就是林女抱著男童，走在最後面的則是林父，沒想到意外發生的如此突然，大家只能趕緊擋住幼童別看到慘況，仍在加班的死者丈夫已經從北部趕下來，誰能想到祖孫三代快樂出遊，竟成天人永隔。