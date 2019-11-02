祖孫三代到墾丁參加同學會 滑翔機撞成天人永隔讓親友悲痛

死者母親在醫院陪伴受傷的外孫。（記者蔡宗憲翻攝）

2019-11-02 23:55:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕極其罕見的無動力滑翔機砸死女遊客發生後，前往關心也是死者父親同學的牡丹鄉長潘壯志相當難過，他說，高雄工專同期同學每年都會開同學會，今年剛好舉辦在恆春半島，竟飛來橫禍釀成意外，實在令人悲痛。

潘壯志表示，他的同學帶妻子跟兩個女兒、兩個外孫前來，連其他同學眷屬共20人從各地來，2日下午到龍磐公園參觀，準備當晚一起聚餐，沒想到大女兒發生憾事，將全力協助家屬處理後續事宜。

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同行親友表示，死者帶個兩個孩子從新北市到台南會合，與家人一同搭乘中巴到墾丁參加父親的同學會，當時大家正要進入龍磐公園參觀，沿著人行步道行走。

最前方是林女妹妹牽著林女女兒，後面是林女母親，接著就是林女抱著男童，走在最後面的則是林父，沒想到意外發生的如此突然，大家只能趕緊擋住幼童別看到慘況，仍在加班的死者丈夫已經從北部趕下來，誰能想到祖孫三代快樂出遊，竟成天人永隔。

無動力滑翔機幾乎每年在墾丁龍磐舉辦比賽。（資料照）

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