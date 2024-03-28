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涉生基位詐騙、關狗籠凌虐仇家 美鷹會大哥等29人起訴

檢警破獲以美鷹會大哥張群皓為首的生基位詐騙集團，查扣現金、名表，以及改造手槍、辣椒水槍、鎮暴槍與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。（資料照）

檢警破獲以美鷹會大哥張群皓為首的生基位詐騙集團，查扣現金、名表，以及改造手槍、辣椒水槍、鎮暴槍與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。（資料照）

2024/03/28 10:59

〔記者王定傳／台北報導〕美鷹會大哥張群皓涉嫌籌組「假仲介買賣生基位」詐騙集團，專鎖定曾投資未上市股票失利的民眾，以話術慫恿投資，約19人上當，財損逾6千萬元，張群皓等人還曾與潘姓及蔡姓男子因工作衍生金錢糾紛，竟命手下施以凌虐，如持電擊棒電極、針刺手指甲縫、關狗籠等，台北地檢署今依違反組織犯罪條例、刑法加重詐欺取財、私刑拘禁等罪嫌起訴張群皓等29人。

檢警調查，張嫌自2022年開始，在北市先後設立「萬秝文化事業有限公司」、「立鼎宗教文藝事業有限公司」，並吸收癌末病重的蔣姓男子擔任人頭負責人，從事仲介買賣生基位的詐騙集團，並找人在新北市新莊區及板橋區、台北市中山區與信義區，開設4個據點，由旗下的業務員，鎖定曾投資未上市股票失利的民眾，宣稱將以每個一萬元的「生基位憑證」賠償股票投資損失，引誘被害人上鉤。

該集團成員會分飾「生基園區專員」、「生基仲介」、「買家」等角色，向被害人佯稱有買家願意高價收購，慫恿被害人投資後再轉售獲利，陸續讓被害人加購「土權、生基罐、科儀、蓋板」等產品，甚至有成員持假的法師證，扮演「法師」帶被害人到墓園區，佯裝作法取信。

等被害人投入大量金錢後，再謊以各種理由讓「交易」破局，使被害人血本無歸，約有19名被害者受騙，金額超過6千萬元。

檢警還查出，張群皓等人還曾與潘姓及蔡姓男子，因工作衍生金錢糾紛，竟命手下於去年4月11日將潘男綁走拘禁關狗籠，並持電擊棒電擊，等蔡男現身後，又持電擊棒電擊潘、蔡2人，甚至拿針扎2人食指、中指指縫，最後逼蔡男交出450萬元才放人；檢方今日依組織犯罪條例、刑法加重詐欺取財、私刑拘禁、傷害等罪嫌起訴張群皓等29人。

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