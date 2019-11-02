墾丁滑翔機競賽砸死抱嬰孩婦 美籍男被警方帶回調查

墾丁龍磐公園斜坡滑翔機比賽發生意外。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-02 19:17:11

［記者陳彥廷／屏東報導］每年落山風起時，墾丁龍磐公園都會舉辦搖控斜坡滑翔機「颱風賽」，今天開始的賽事吸引各國好手齊聚，不過，今天下午近5點左右，驚傳有美國隊飛友疑似賽後在附近的場域降落，卻不慎撞死來自台南的林姓女子，警方現已帶回該名美籍男子調查。

屏東縣消防局指出，經回報，案發現場1死1傷，死者林姓女子為媽媽，另名傷者為2歲男童，則送往恆春醫院救治。

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台灣搖控斜坡滑翔機協會指出，目前全案已由警方介入，事發地點在賽場外，到場時才發現女子死亡，失事飛機則已摔碎在一旁，由於沒遇過這種意外，明天的決賽恐將停辦靜待調查。

龍磐崩崖又因獨特地形和風速，被FAI（世界航空運動聯合組織）認證為國際巡迴賽場地，台灣搖控斜坡滑翔機協會每年10、11月都會在龍磐公園舉辦搖控飛機比賽，由於東北季風經過中央山脈阻擋後翻越過山，經過山嶺切割、加速成「落山風」，在恆春半島有著「恆春三怪」稱號，最大瞬間陣風常上看輕度颱風等級，搖控無人機可盡情飆速。

斜坡滑翔機亞洲賽事也被稱為「Typhoon race」（颱風系列賽），其中龍磐賽場因為落山風成為最名符其實的比賽場地，許多外國人數度前來比賽，是各國選手朝聖「飛點」，其中美國隊是國內先選拔過的頂尖選手。

墾丁龍磐公園斜坡滑翔機比賽發生意外。（記者陳彥廷翻攝）

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