清明連假即將展開 台南永康、玉井警分局啟動加強交通執法

永康警分局將於清明連假期間加強納骨塔及重要路口交通疏導，並展開為期5天的取締酒駕大執法。（永康警分局提供）

2024/04/03 17:01

〔記者劉婉君／台南報導〕清明節4天連假將於明（4）天展開，台南市永康警分局與玉井警分局，將分別針對納骨塔及觀光景點周邊加強交通疏導與執法，永康警分局並將從今天起，進行為期5天的取締酒後駕車大執法。

清明連假民眾返鄉祭祖及出遊，永康警分局今天開始一連5天，針對納骨塔周遭、永康及大灣交流道周邊道路，台1線及台20線等重要路段，規劃交通疏導崗勤務，同時也將加強取締酒後駕車，以避免酒駕肇事。

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而轄內風景區林立的玉井警分局，也針對台3線、台20線、台84線快速道路等重要聯絡道路，以及大型公墓及納骨塔周邊相關道路，編排交通疏導及重要路口管制。

玉井警分局表示，轄內共有玉井區第1公墓、玉井區第2公墓（含玉井納骨塔）、楠西區第1公墓、南化區第1公墓（南化懷恩堂）及南化區第2公墓（北寮思親堂）等5處，因應清明節連假掃墓高峰期車潮增多，分局將會針對各公墓周邊道路，如台20線劉陳、倒松路口、台20線44.6公里、台3線366.5公里、374公里、386.3公里等路段，加派警力疏導交通。

此外，玉井警分局長陳添新提醒，台3線曾文南化聯通管及台20線自來水管線等工程目前也正在施工中，部分施工路段封閉2車道，雙向均僅剩1車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過，請用路人行經施工區路段應遵循標誌或交管人員指示，放慢速度小心駕駛，掃墓時勿將貴重物品留置於車內，並注意隨身攜帶物品，避免引起宵小覬覦，分局也會同時編排勤務，加強防竊。

玉井警分局轄內風景區林立，清明連假期間針對大型公墓及納骨塔，以及台3線、台20線、台84線快速道路等重要聯絡道路，加強交通疏導。（玉井警分局提供）

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