為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

清明連假即將展開 台南永康、玉井警分局啟動加強交通執法

永康警分局將於清明連假期間加強納骨塔及重要路口交通疏導，並展開為期5天的取締酒駕大執法。（永康警分局提供）

永康警分局將於清明連假期間加強納骨塔及重要路口交通疏導，並展開為期5天的取締酒駕大執法。（永康警分局提供）

2024/04/03 17:01

〔記者劉婉君／台南報導〕清明節4天連假將於明（4）天展開，台南市永康警分局與玉井警分局，將分別針對納骨塔及觀光景點周邊加強交通疏導與執法，永康警分局並將從今天起，進行為期5天的取締酒後駕車大執法。

清明連假民眾返鄉祭祖及出遊，永康警分局今天開始一連5天，針對納骨塔周遭、永康及大灣交流道周邊道路，台1線及台20線等重要路段，規劃交通疏導崗勤務，同時也將加強取締酒後駕車，以避免酒駕肇事。

而轄內風景區林立的玉井警分局，也針對台3線、台20線、台84線快速道路等重要聯絡道路，以及大型公墓及納骨塔周邊相關道路，編排交通疏導及重要路口管制。

玉井警分局表示，轄內共有玉井區第1公墓、玉井區第2公墓（含玉井納骨塔）、楠西區第1公墓、南化區第1公墓（南化懷恩堂）及南化區第2公墓（北寮思親堂）等5處，因應清明節連假掃墓高峰期車潮增多，分局將會針對各公墓周邊道路，如台20線劉陳、倒松路口、台20線44.6公里、台3線366.5公里、374公里、386.3公里等路段，加派警力疏導交通。

此外，玉井警分局長陳添新提醒，台3線曾文南化聯通管及台20線自來水管線等工程目前也正在施工中，部分施工路段封閉2車道，雙向均僅剩1車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過，請用路人行經施工區路段應遵循標誌或交管人員指示，放慢速度小心駕駛，掃墓時勿將貴重物品留置於車內，並注意隨身攜帶物品，避免引起宵小覬覦，分局也會同時編排勤務，加強防竊。

玉井警分局轄內風景區林立，清明連假期間針對大型公墓及納骨塔，以及台3線、台20線、台84線快速道路等重要聯絡道路，加強交通疏導。（玉井警分局提供）

玉井警分局轄內風景區林立，清明連假期間針對大型公墓及納骨塔，以及台3線、台20線、台84線快速道路等重要聯絡道路，加強交通疏導。（玉井警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新竹縣清明連假垃圾清運時間有調整
2024/04/03 14:08

新竹縣清明連假垃圾清運時間有調整
罕見！玉山防震災 4/3-7清明連假受理取消入園退費
2024/04/03 14:00

罕見！玉山防震災 4/3-7清明連假受理取消入園退費

做愛心無國界！2024愛心獎提名開跑
花蓮強震》預期國5車流略降 取消明後2天石碇、坪林匝道控管
2024/04/03 16:00

花蓮強震》預期國5車流略降 取消明後2天石碇、坪林匝道控管
清明連假台1線善化段取締超速及噪音 警公布10大易超速地點
2024/04/03 16:03

清明連假台1線善化段取締超速及噪音 警公布10大易超速地點

台灣三洋 濾網抑制99%病毒
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播