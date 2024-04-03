確認數位證據同一性 司法聯盟鏈4/1上線

法務部檢察司長郭永發說明司法聯盟鏈用途。（記者吳政峰攝）

2024/04/03 17:04

〔記者吳政峰／台北報導〕司法程序中的證據可信度至關重要，應確保其真實性及同一性，才是人民信任司法的基礎。法務部為此邀集司法院、高檢署、警政署、調查局組成「司法聯盟鏈」，利用區塊鏈技術鎖住數位證據同一性，經過23案的試辦，驗證結果均一致，4月1日正式啟用上線。

法務部辦事副主任魯志遠3日在法務部例行記者會中說明，「司法聯盟鏈」將數位證據雜湊值（如同數位指紋）存證，運用區塊鏈的難以竄改、不可否認性、公開透明及證明存在等特性，鏈住數位證據同一性，成為精進數位證據保管鏈的重要基礎。

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魯志遠表示，4月1日正式啟用「司法聯盟鏈共同驗證平台」，提供法院、檢察署驗證「司法聯盟鏈」數位證據工具，更有效率確認證據同一性，並藉由提供檢視證據保管鏈機制，增強人民對司法系統的信任。

魯志遠強調，為求「司法聯盟鏈」穩健推動，法務部2023年9月20日完成司法院、法務部、高檢署、警政署及調查局的b-JADE證明標章，確認機關具備鏈上資料品質及鏈下資料管理能力；期間推動人員教育訓練，已核發3476名人員合格證書，將持續辦理以充實執行量能。

魯志遠指出，試辦期間辦理實際案件試辦結果計23案、5萬6069件數位證據檔案，進行抽檢上鏈檔案，驗證結果均一致；法務部與司法院亦舉辦多場說明會，邀集法官、檢察官、檢察事務官、司法警察及律師等，說明新制能結合現行程序和驗證效益，平台正式上線。

法務部檢察司長郭永發表示，「司法聯盟鏈」未來將擴大適用於刑事、民事及行政等司法領域，目前除調查局、警政署自4月1日起將扣押「雲端證據」於「司法聯盟鏈」進行存證外，也規劃運用於數位卷證、硬碟映像檔及數位鑑識報告及智慧財產及商業法院的電子送達裁判書正本等。

法務部長蔡清祥認為，「司法聯盟鏈共同驗證平台」正式啟用後，代表司法科技領域的重要進展，期待促進人民對司法信任，實現司法公正的目標。

法務部長蔡清祥期待司法聯盟鏈上路後對司法的幫助。（記者吳政峰攝）

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