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司法聯盟鏈「b-JADE證明標章」上路 驗證數位證據真偽

法務部2023年9月20日核發「b-JADE證明標章」。（記者吳政峰翻攝）

法務部2023年9月20日核發「b-JADE證明標章」。（記者吳政峰翻攝）

2023/10/04 19:30

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部與司法院、高等檢察署、調查局、警政署等機關創建「司法聯盟鏈」，透過與區塊鏈科技結合證物保管鏈，確保數位證據同一性，為使國內產官學認可，且符合國外標準規範，法務部參照具國際公信力作業規範，共同推動「b-JADE證明標章」，建立數位資料治理暨管理制度符合數位證據「驗真」程序要求，彰顯機關鏈上資料品質及鏈下資料管理能力，提升人民信任司法形象。

法務部說明，「b-JADE證明標章」是由法務部代表推動的認證標章，參考歐美日韓等國際作法，結合ISO「計劃-執行-檢查-行動（Plan-Do-Check-Act）」結構，建立數位證據過程且供事後驗證，並確保機關具備管理數位資料的能力。

法務部表示，5個創始機關均已依規範完成書面申請、文件審查、書面審查、會議審查、實地審查、證明標章審議等六個階段，法務部本月20日核發「b-JADE證明標章」，標章是以代表司法的天秤與代表數位連結符號，構成一個盾牌意象，呈現司法運用數位技術存證及驗證，提供人民信任司法之機制，進而促進我國數位資料治理環境。

法務部強調，可藉由「b-JADE證明標章」對存證檔案進行驗證，取代傳統進行鑑定所耗費的時間，驗真時間將從以月計節省到以分計，大幅提升院檢辨識數位證據真偽效率，符合人民對司法改革的要求。

「司法聯盟鏈」目前正在桃園、台北、台中三地進行試辦，並同時積極對第一線人員進行教育訓練，預計將於2024年第1季正式全面上路，並成立「司法聯盟鏈全民共同驗證平台」，建立數位時代的信任機制。

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