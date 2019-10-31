小三聲請保護令 正宮收到開庭通知崩潰…

新北地檢署認為，兩人14年前的嘿咻已過追訴期，去年底的性行為又只有人夫單一指述，將全案不起訴。 （記者陳慰慈攝）

2019-10-31 21:14:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名人妻今年7月收到法院寄來的民事保護令的開庭通知，追問後才知道老公14年前外遇趙姓女子，還生下一女，人夫自承，去年12月又在趙女住處嘿咻，人妻怒告兩人通姦，新北地檢署認為，兩人14年前的嘿咻已過追訴期，去年底的性行為又只有人夫單一指述，今將趙女、人夫不起訴。

庭訊時，趙女供稱，因對人夫提出支付子女撫養費的民事訴訟，人夫威脅她：「走著瞧」，致使她心生恐懼而聲請保護令，強調自從生下女兒後，就再也沒跟人夫聯絡，女兒都是她獨自撫養，去年10月起，人夫才開始支付撫養費，否認去年底還有跟人夫發生親密關係。

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檢方認為，趙女與人夫有民事訴訟，兩人屬對立關係，不能僅因人夫自白兩人去年底嘿咻，就認定兩人通姦，加上人妻也坦言沒證據，認定通姦罪證不足，而人夫與趙女14年前外遇生女，兩人均坦承不諱，但因人妻今年9月才提告，已過追訴期，因此將全案不起訴。

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