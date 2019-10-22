不甩懷孕正宮執意通姦生子 美魔女小三判賠125萬確定

2019-10-22 22:41

〔記者楊國文／台北報導〕楊姓美魔女藥局店長和戴姓男同事發生婚外情、同居，懷孕7月的戴妻請求她勿破壞其家庭，但楊女仍執意和戴男相姦、生子，戴男並認領男嬰，戴妻忍無可忍提告求償；高等法院指出，楊女破壞戴妻家庭幸福，並執意相姦產子，已非一般外遇偷情案對婚姻殺傷力可以比擬，今判楊女應賠償125萬元確定。

判決指出，身材高挑的楊女於2017年11月認識已婚同事戴男後，兩人竟熱戀交往，有時候藉出差機會，相偕出遊，2018年5月，當時戴妻知道此事相當震驚，挺著7個月身孕找上楊女，請求她不要破壞其家庭幸福，沒想到，楊女仍執意和丈夫交往、相姦，並於今年1月5日生下一子。

戴妻感慨說，丈夫的收入不高，月薪僅有6萬元，該男嬰出生後，丈夫不僅認領，還每月花2萬4000元在外租屋供楊女母子和丈夫同居用，並相偕到峇里島等地旅遊，卻僅不定期給她2萬多元生活費，未盡到照顧家庭的責任，侵害她配偶權益，因此提告要求楊女賠償240萬元。

楊女辯稱，初認識時，戴男告知他和妻子感情不睦，正準備辦理離婚，她才會和戴男交往並租屋同居，後來，戴男和妻子談離婚，和她無關，並未侵害戴妻的配偶權。

不過，高等法院認為，楊女和戴男相姦、生子，並相偕出遊，並親吻，相依偎、摟腰等親密舉動，可證明已侵害戴妻的配偶權，且造成她重大身心痛苦，今判楊女應賠125萬元確定。

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