偷情20多年 小三判賠200萬元

2019-10-03 15:29

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子背著妻子與江姓女子偷情長達20多年，陳妻直到丈夫中風、意識不清，才從帳戶金流查出此事，因此向江女提訴求償800萬元，要替丈夫留下「救命錢」；新北地院法官審酌2人偷情長達20餘年，造成陳妻精神痛苦等原因後，判決江女賠償200萬元精神慰撫金，可上訴。

據了解，陳妻與陳男在1996年間結婚，但她始終不知道丈夫已背著她與江姓女子交往，直到2014年間，陳男因腦幹出血性中風意識不清，陳妻才發現江女存在，且發現丈夫曾匯款800多萬元給江女。

她為此提出民事返還款項訴訟，40多歲的江女吐露實情說，她20多年來單身未嫁，原因就是與陳男交往，多年來，陳男原告每週都會替她送水果，彼此互相關心照顧，並每月製作音樂錄音帶、光碟分享，這筆錢是自於自願的贈與、幫忙。

陳妻獲知此事後再提刑事告訴，江女因此被依相姦罪判刑3月，陳妻另提民事求償，要求江女賠償800萬元，因為她認為丈夫現在呈現植物人狀態，每月需要龐大醫藥費，維持生命及期待他日清醒，希望江女還錢，因為這是「救命錢」。

對此，江女認為，中風醫療費用與2人妨害家庭無關，但她坦言因不敵對建築、攝影均富有才華的陳男積極追求，與已婚者陷入戀情，犯下不該犯的錯誤，她已在刑案時坦承犯行、認錯並承擔刑事責任。

法官審理後審酌雙方身分、地位、經濟狀況，及江女所為對陳妻家庭造成的破壞程度，加上2人偷情長達20餘年等因素，判決江女賠償200萬元精神慰撫金。

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