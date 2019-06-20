和潛水教練多次「打野戰」 運動正妹小三這下慘了...

2019-06-20 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕已婚的鄧姓男子背著妻子與小他15歲的運動型樓姓正妹外遇，每每在外「野戰」，還拍下影片留念，甚至清楚記載時間、地點，將2人愛的回憶存在隨身碟中，不料，去年底妻子意外發現隨身碟內容，氣得告2人妨害家庭；台北地檢署今年4月將鄧男起訴，樓女因不知道鄧男已婚獲不起訴；鄧妻聲請再議後，樓女獲不起訴部分已發回北檢續查。

據了解，鄧妻不相信樓女辯稱不知道自己是小三等辯詞，不滿小三陪著她丈夫到處遊山玩水還打野戰，事後只有丈夫被起訴，介入她婚姻的小三卻沒得到應有的懲罰，氣得向高檢署聲請再議。

去年間，鄧妻在家中發現1個隨身碟，打開一看赫見裡頭存有好幾段性愛影片，檔名清楚標示每段影片的拍攝時間、地點，還註名「愛愛」、「車震」等字眼，而影片男主角竟是丈夫鄧男，讓她情緒當場崩潰，事後控告2人妨害家庭。

檢方調查，擔任潛水教練的鄧男體格精壯，他與身材姣好的樓女相識後，兩人天雷勾動地火墜入情網，多次發生性關係，「車震」地點包括摩鐵、觀音山、台南郊區等多處，而鄧男也在樓女同意下，拍攝兩人的性愛影片。

後來樓女因細故與鄧男分手，直到警方找上門時，樓女才驚覺交往時鄧男已婚，自己則成為了「小三」，氣得封鎖鄧男的LINE及臉書，鄧男則開始在臉書上公開兩人戀情，還不時貼合照「曬恩愛」，訴說自己的思念之情，但都無法讓樓女回頭。

檢方通知鄧男、樓女到案，2人均承認在影片所述時間及地點發生性關係；樓女辯稱，鄧男騙她已離婚，交往時還常提及與前妻的相處難題，她才會相信鄧男單身，根本不知自己竟成了小三；鄧男則否認隱瞞已婚身分。

檢方比對雙方說詞及事證後，認定鄧男確實離過婚，後來才再婚，與樓女提及與前妻的相處問題，應是曾真實發生過，才會讓樓女信以為真，認定樓女主觀上並無妨害家庭犯意，今年4月將樓女不起訴。

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