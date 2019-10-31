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無照騎重機外送拉麵 誤上國道慘吞1.8萬罰單

一名foodpanda19歲女外送員無照騎乘黃牌誤上國道一號，被國道一隊泰山分隊警員攔下，護送她下國道，祭出最高1萬8000元的罰單。（記者吳仁捷翻攝）

一名foodpanda19歲女外送員無照騎乘黃牌誤上國道一號，被國道一隊泰山分隊警員攔下，護送她下國道，祭出最高1萬8000元的罰單。（記者吳仁捷翻攝）

2019-10-31 08:52:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕外界關切外送員交通安全問題之際，中山高新北市泰山段卻傳出一名騎乘黃牌重機的foodpanda謝姓女外送員誤騎機車上國道一號，被執勤的國道一隊員警駕紅斑馬攔下，除了當場告誡他停車，並護送她安全下國道。

國道一隊泰山分隊大隊30日下午2時許獲報國道一號北向38.4公里林口往泰山下坡路段，有一輛外送foodpanda黃牌機車一路往北騎，立即調派巡邏車前往察看，在匣道口待命的員警在國道一號發現，一路追逐約1公里，在交通繁忙的北向35.5公里處攔下糊塗女騎士。

警方說，接獲報案立即調閱高公局CCTV畫面，掌握機車騎士位置，並派出巡邏車進行攔查，獲報後8分鐘發現該名女外送員的機車，員警駕駛紅斑馬追上，並喝斥她停車，就在在國道1號北向35.5公里泰山路段攔停該機車騎士攔停。

19歲的謝姓女子被攔下後，告知警方，接到外送單騎乘黃牌重型機車要送拉麵、焗烤麵等美食到台北，因導航設定錯誤，不小心從林口交流道誤上國道，不知道要如何下去，只好硬著頭皮往前騎，直到被國道警察攔下來，國道警方發現謝姓女騎士駕照已被吊扣，還騎上國道，依違反道路交通管理處罰條例：吊扣期間駕駛機車，處6000元以上12000以下罰鍰、機車行駛高速公路處開罰3000以上，6000元以下罰緩，機車則由拖吊車移置下交流道。

國道一隊呼籲，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請拖救隊載運下交流道，以維安全，近來外送事故頻傳，也呼籲外送員在設定導航時要特別注意避開國道。

一名foodpanda19歲女外送員無照騎乘黃牌誤上國道一號，被國道一隊泰山分隊警員攔下，護送她下國道，祭出最高1萬8000元的罰單。（記者吳仁捷翻攝）

一名foodpanda19歲女外送員無照騎乘黃牌誤上國道一號，被國道一隊泰山分隊警員攔下，護送她下國道，祭出最高1萬8000元的罰單。（記者吳仁捷翻攝）

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