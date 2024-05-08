疑求愛不成槍殺「關渡鹹粥」已婚闆娘 臨時工被判刑20年

臨時工周俊男疑求愛不成槍殺「關渡鹹粥」已婚闆娘。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2024/05/08 11:53

〔記者溫于德／台北報導〕51歲臨時工周俊男疑向北市槍殺「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘求愛不成，去年6月槍殺潘女。士林地院考量本案若由國民法官專庭審理，會對被害人家屬造成過度的身心煎熬，故由3位職業法官進行審理，全案今依殺人罪判刑15年，犯非法持有非制式手槍罪則判刑6年、併科罰金10萬元，定合併應執行刑20年；可上訴。

已離婚的周男育有1子，小孩平時在南部，周獨自在台北工作並擔任臨時工與送貨員，住處就在北市知行路「關渡鹹粥」附近。

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案發前半年，周男到鹹粥店吃早餐見潘女驚為天人，他也明知潘女有家庭，卻因為很少看到潘女的丈夫，決定賣力追求，甚至欲透過友人送錢給潘女；然郎有情妹無意，潘女不勝其擾，多次向親友訴苦，也刻意與周男保持距離。

去年6月10日下午，周男獨自騎車到鹹粥店，潘女沒發現由愛生恨的周男怒氣沖沖衝進店裡，未久周男拿出手槍近距離朝潘女開1槍，再逃跑。

周男犯後騎車逃往社子島路旁棄車，再徒步走到新北三重一處公園丟棄槍彈，打算搭客運返回雲林老家；但他也擔心一下車就被逮，改搭計程車先到林口，前往林口火力發電廠旁的土地公廟休息。

然警方早已掌握周男行蹤，11日凌晨1時許趁他呼呼大睡時逮捕歸案，再把人押到三重起出犯案凶槍。

周男辯稱槍枝是死去友人所寄放，而他雖曾單戀潘女，但否認情殺，是因為某次消費時潘女對他態度不佳、沒把餐點送上桌，他才想拿槍嚇嚇潘女，未料鬧出人命。

承辦士林地檢署偵結，依殺人、非法持有具殺傷力之非制式手槍、非法持有子彈等罪起訴周男，並經移審周男被續押至今。全案上午宣判。

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